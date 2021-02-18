CHP'li Özgür Karabat'tan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a: Eğitimcilerin ne zaman aşılanacağı belli değil; internet ve tablet sorunu çözülemedi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un yanıtlaması talebiyle TBMM'de verdiği soru önergesine tek cümle ile verilen yanıtı eleştirerek; "Milletvekillerine dahi bilgi verilmekten kaçınıldığını görüyoruz. Bakanlığı bir kez daha verileri açık ve şeffaf biçimde açıklamaya davet ediyorum.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na; “Covid 19 testi pozitif çıkan MEB personeli sayısı kaçtır? Bunların salgının başladığı günden bu yana aylara göre dağılımı nasıldır?” gibi sorular yönelten Karabat; "Önergeye açık ve net cevaplar verilseydi alınan kararların yerinde olup olmadığına dair yorum yapabilirdik, oysa yaklaşım toplumu kaygıya sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle neredeyse bir yıldır kesintiye uğrayan eğitimde köy okullarında yüz yüze eğitim kararı alındı. Kararın ardından gözler MEB’in salgın konusunda aldığı önlemlere çevrildi. Bakanlığın personel ve öğrenci bulaşı durumlarını yazılı bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, önergesine gelen tek cümlelik cevabı eleştirerek Milli Eğitim Bakanlığı’nı şeffaf davranmaya davet etti.

CHP'li Özgür Karabat'ın açıklamaları şöyle:

"Bu anlayışın güvenli biçimde eğitim sürecini yönetebileceğine inanmak güç"

Soru önergesinin adeta geçiştirildiğini söyleyen CHP’li Karabat: “Elbette eğitimin sürdürülmesi bizim için kritik. Ancak burada salgın yönetimi kadar salgın verilerinin de şeffaf biçimde açıklanması önem arz ediyor. Bakanlığa konu ile ilgili yönelttiğimiz hiçbir soruya cevap verilmedi. Bu anlayışın güvenli biçimde eğitim sürecini yönetebileceğine inanmak güç!” dedi.

"İnternet ve tablet sorunu çözülemedi"

Tüm dünyada her alanda kısıtlamaya gidilirken eğitimin kesintisiz devam ettiğini hatırlatan Karabat: “Covid-19 tedbirleri kapsamında birçok ülke sıkı önlemler alırken, özellikle Avrupa ülkelerinde eğitim kesintisizce devam ediyor. Bizde ise ilk akla gelen okulları tatil etmek oluyor. Uzaktan eğitim ise tam bir fiyaskoya dönüştü. AKP hükümeti bir yıldır, internet ve tablet sorunu çözemedi." diye konuştu.

"Eğitimcilerin ne zaman aşılanacağı belli değil"

Covid 19 salgını başladığından bu yana salgın verilerinin şeffaf biçimde açıklanması gerektiğini savunduklarını hatırlatan Karabat açıklamasını şöyle noktaladı: “Dünyada ilk aşılanan gruplar arasında eğitim çalışanlarının olması, bu alana verilen önemi de gösteriyor. Bizde ise eğitimcilere ne zaman sıra geleceği belli değil.” dedi. Hem eğitim sürecinin planlanması hem de velilerin çocuklarını okullara güvenle göndermeleri açısından verilerin şeffaf biçimde açıklanması gerekiyor. Ancak Milletvekillerine dahi bilgi verilmekten kaçınıldığını görüyoruz. Bakanlığı bir kez daha verileri açık ve şeffaf biçimde açıklamaya davet ediyorum.”

Özgür Karabat'ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması talebiyle yönelttiği sorular şöyle: