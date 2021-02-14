CHP'li Özgür Karabat: Hükümet, Uygur Türkleri konusunda tutarsız

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "AKP ve onun küçük ortağı MHP’nin yaklaşımları tartışmalıdır. Özellikle Uygur Türkleri ile ilgili 39 ülkenin imzası olan mektuba Türkiye’nin imza vermemesi ve geçtiğimiz Temmuz ayında TBMM’ye sunulan Uygur Türkleri hakkındaki teklife ret oyu vermeleri siyaseten bir tutarsızlığına işaret ediyor.” dedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailelerinden haber almak amacıyla İstanbul’da Çin Konsolosluğu yakınlarında eylem yapan Uygur Türklerinin eylemi Ankara’da polis engeliyle karşılaşmıştı. Son yıllarda ekonomik potansiyeli artan Türk-Çin ilişkilerine dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin Uygurların Çin’deki yaşam koşullarına olumlu yansıyacağını söyledi.

"Çin ile dış ticaret açığı büyüyor"

2020 yılında İstanbul'un Çin ile gerçekleşen dış ticaret verilerine dair açıklamalarda bulunan CHP’li Karabat; “Türkiye-Çin dış ticaret açığı büyüyor. İstanbul ölçeğinde Çin’den yapılan ithalat önceki yıl 12 milyar dolar iken 2020 yılında bu rakam 15 milyar dolara yükseldi. Öte yandan ” dedi.

2020 yılında İstanbul'da en fazla ithalatın 15 milyar 149 milyon dolar ile Çin'den gerçekleştiği ifade edilen açıklamada artış oranının %23’ü geçtiği belirtildi. Karabat, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerinin olumlu anlamda geliştirilmesinin Uygurların Çin’deki yaşam koşullarına olumlu yansıyacağını savundu.

"Mazlumdan yana tavır alırız"

Türkiye’nin Uygur Türkleri ile olan tarihi ve kültürel bağlarını da hatırlatan Karabat, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, dünyanın neresinde bir insan hakkı ihlali varsa parti olarak mazlumdan yana tavır alırız.” diyerek Çin toplumunun önemli bir unsuru olan Uygurların, sorunlarının barışçıl temelde çözülmesini savunduklarını ifade etti.

"Hükümet Uygur Türkleri konusunda tutarsız"

Çin’in Sincan bölgesinde devam eden insani krize AKP Hükümetinin duyarsız kaldığını söyleyen Karabat, AKP Hükümetinin konuya ilişkin tutumlarında çelişkiler olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Lafa gelince üst perdeden yerli ve milli olduğunu savunan bir iktidar var Türkiye’de. Ancak Uygur Türkleri konusunda iktidardaki AKP ve onun küçük ortağı MHP’nin yaklaşımları tartışmalıdır. Özellikle Uygur Türkleri ile ilgili 39 ülkenin imzası olan mektuba Türkiye’nin imza vermemesi ve geçtiğimiz Temmuz ayında TBMM’ye sunulan Uygur Türkleri hakkındaki teklife ret oyu vermeleri siyaseten bir tutarsızlığına işaret ediyor.” dedi.

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