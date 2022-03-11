CHP'li Özel, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışları yasaklanan motokuryeler için kan un teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından trafiğe çıkmaları yasaklanan motokuryelerin kayıplarının telafi edilmesi için kanun teklifi verdi. Teklifte, hava şartları ya da mücbir sebeplerle mülki idare amirliklerince faaliyetleri durdurulan motokuryelere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan "mahrumiyet tazminatı" ödenmesi önerildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Teklifte, mülki idare amiri kararıyla veya kamu idareleri tarafından alınan kararlarla faaliyetlerini yerine getiremeyen motokuryelere 'mahrumiyet tazminatı' ödenmesi öngörüldü.

"Motokuryelerin sayısı 1 milyona yaklaştı"

Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde özellikle büyükşehirlerde motokurye olarak da ifade edilen motosikletli kurye sayılarında son yıllarda büyük bir artış olmuştur. Resmi rakamları bilinmese de Türkiye’deki motosikletli kuryelerin sayısının 1 milyona yaklaştığı belirtilmektedir. Motosikletli kuryeler ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de hazır gıda ve paket servisi başta olmak üzere geniş bir yelpazede çalışmaktadırlar.

Özellikle pandemi döneminde iş yükleri artan motokuryelerin zaten riskli olan işleri, aşırı rüzgarlı ve yoğun kar yağışlı havalarda daha da riskli boyutlara gelmektedir. İstanbul Valiliği, 10 Mart günü kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 19:00 itibarıyla motokuryelik yapılamayacağı, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılamayacağı yönünde karar almıştır.

"Mahrumiyet tazminatı ödenmeli"

Bu karar ve bundan sonra gelebilecek benzer yeni kararlar zaten kıt kanaat geçinen ve kazançlarını günlük elde eden motokuryeler açısından ciddi bir ekonomik kayıp olmaktadır. Pandemi döneminde idari kararlarla, genelgelerle kapatılan işyerlerinin çalışanları kaderine terk edilmiş ve kayıpları telafi edilememiştir. Benzer sorunların yeniden yaşanmaması için olumsuz hava şartları ya da mücbir sebeplerle çalışmaları durdurulan motokuryelerin bu kaybı telafi edilmelidir.

Hazırlanan bu kanun teklifiyle mülki idare amiri kararlarıyla ya da kamu idareleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yerine getiremedikleri günler için motokuryelere İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden mahrumiyet tazminatı ödenmesi, bu tazminat ve primlerin daha sonra Hazine’ce fona geri ödenerek mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.”