CHP'li Özel, uluslararası raporlara dikkati çekti: Türkiye uyuşturucu dağıtım üssü oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’nin uyuşturucuda artık güzergâh ülke değil, dağıtım üssü haline geldiğini belirterek uluslararası sivil toplum kuruluşlarının raporlarına dikkati çekti. Bu raporlara göre Türkiye’nin uyuşturucuda artık güzergâh ülke değil, dağıtım üssü haline geldiğini ifade eden Özel, “Uyuşturucuyla İçişleri Bakanı’nın dediği gibi sokak satıcılarının ayağı kırılarak mücadele edilmez, uyuşturucuyu Türkiye’ye sokan ve içeride üretenlerle mücadele edilmeli” dedi.

CHP’li Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye’de uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısının ve yakalanan uyuşturucu miktarının arttığına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, Panama’da, Türkiye’ye gönderilmek üzere bir gemide 616 paket kokain yakalandığını anımsatan Özel, Türkiye’nin daha önce uluslararası uyuşturucuyla mücadele kuruluşlarının hazırladığı raporlarda güzergâh ülke statüsünde değerlendirildiğini belirtti.

“Türkiye, Afganistan ve İran’dan sonra en çok uyuşturucunun yakalandığı ülke”

Özel, Türkiye’nin Afganistan ve İran’dan sonra en çok uyuşturucunun yakalandığı ülke olduğunu kaydederek “Yapılan operasyonlara rağmen uyuşturucu taşıma ve dağıtma organizasyonu Türkiye üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütlerine yargı ve siyaset dünyası içinden verilen desteklerin açığa çıkarılması, son dönemde ortaya atılan vahim iddiaların boyutları düşünüldüğünde bir zorunluluk” diye konuştu.

“AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu gibi çok sayıda kişi uyuşturucuyu kolaylıkla temin edebiliyor”

AB ülkelerinin denetimleri sıklaştırması sonucu Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’de üretilen uyuşturucu maddelerin iç piyasaya verildiğini belirten Özel, “AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu gibi çok sayıda kişi uyuşturucuyu kolaylıkla temin edebiliyor. Sivil toplum kuruluşları uyuşturucu kullanımının 11 yaşa kadar inebildiğini raporluyor. AKP’ye yakınlığıyla bilinen İnsani Yardım Vakfı’nın raporuna göre, ülkemizde 1 milyon 700 bin civarında uyuşturucu bağımlısı bulunuyor” diye konuştu.

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