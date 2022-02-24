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CHP’li Özel: Ukrayna'daki vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için de derhal harekete geçilmeli

"Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuyla başlayan savaşın insanlık için bir felakete dönüşmemesi için TBMM ve siyasi partilerin katkısı ile atılması gereken diplomatik adımlar belirlenmeli"

24 Şubat 2022 11:22

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyona ilişkin olarak, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için de derhal harekete geçilmeli" çağrısını yaptı. 

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuyla başlayan savaşın insanlık için bir felakete dönüşmemesi için TBMM ve siyasi partilerin katkısı ile atılması gereken diplomatik adımlar belirlenmeli, Ukrayna'daki vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için de derhal harekete geçilmelidir." ifadesini kullandı. 

CHPÖzgür ÖzelUkraynaRusya
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