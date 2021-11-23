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Ekonomi

CHP’li Özel: Türkiye; tarihinin en büyük krizinde boğulurken iktidar partisi "kriz yokmuş" gibi davranıyor

"Tayyip Erdoğan konuştukça Türk Lirası değer kaybediyor"

23 Kasım 2021 16:40

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, döviz kurundaki yükselişe dikkat çekerek, "Türkiye; tarihinin en büyük krizinde boğulurken iktidar partisi 'kriz yokmuş' gibi davranıyor" değerlendirmesini yaptı. 

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayyip Erdoğan konuştukça Türk Lirası değer kaybediyor. Türkiye; tarihinin en büyük krizinde boğulurken iktidar partisi "kriz yokmuş" gibi davranıyor. TL'nin değer kaybını durdurmak için biz söyledik dinlemedin bak hemşire abla ne diyor! Allah aşkına sus" ifadesini kullandı.

 

CHPÖzgür ÖzelErdoğandöviz kuru
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