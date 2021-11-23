CHP’li Özel: Türkiye; tarihinin en büyük krizinde boğulurken iktidar partisi "kriz yokmuş" gibi davranıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, döviz kurundaki yükselişe dikkat çekerek, "Türkiye; tarihinin en büyük krizinde boğulurken iktidar partisi 'kriz yokmuş' gibi davranıyor" değerlendirmesini yaptı.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayyip Erdoğan konuştukça Türk Lirası değer kaybediyor. Türkiye; tarihinin en büyük krizinde boğulurken iktidar partisi "kriz yokmuş" gibi davranıyor. TL'nin değer kaybını durdurmak için biz söyledik dinlemedin bak hemşire abla ne diyor! Allah aşkına sus" ifadesini kullandı.