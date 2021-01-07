CHP'li Özel: Sözümüze değer veren herkes aşıdan ve aşılamadan yana olmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel aşıların üretim yerinden dolayı tartışma oluşturmanın yanlış olduğunu söyleyerek "Sözümüze değer veren herkes aşıdan ve aşılamadan yana olmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, reform yılı sürecine ilişkin olarak, "Reform yapamazlar, reformun yapılması için önce o reformun zihinde yapılması gerekir. ‘Biz reform yapacağız’ diyorlarsa, biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. 2013 yılından beri Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’nin vize serbestisi diyaloğu ile başlayan bir dizi reform var. Bunların bir kısmı yapılmıştı, altı tanesi Türkiye’nin önünde engel olarak durmaya devam ediyor. Yolsuzluğa karşı mücadelede Greko kriterleri var" ifadelerini kullandı.



Aşıların üretim yerinden dolayı tartışma oluşturmanın yanlış olduğunu söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Sözümüze değer veren herkes aşıdan ve aşılamadan yana olmalıdır. Bugün Türkiye’nin yapması gerekten şey, hızla toplumu aşılamaktır. Aşı karşıtlığı toplumun belli kesimlerince ve hatta gördüğümüzde Adalet ve Kalkınma Partisine destek veren bazı medya gruplarındaki bazı köşe yazarlarının pompaladığı, Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin, bizim ve diğer siyasi parti yöneticilerinin paylaşmadığı kanaatlerdir. 3. Faz aşamaları tamamlanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun onayını verdikten sonra yapılacak aşıdan kişisel kararla sakın kaçınmayın, sevdiklerinizi kaçırmayın. Ama bir sıkıntımız var. Aşı yok. Türkiye’ye gelecek olan aşı 10 milyon dozdu, 3 milyon geldi. 10 milyon doz aşı bir ay gecikmeli ve 3 milyon geliyorsa, büyük sorun. Bu aşının Çin tarafından dış politik konularda Türkiye’ye bir şantaj veya bir pazarlık unsuru olarak tutulduğu söyleniyor. Uygur Türkleri ile ilgili tartışmalar var. Barış salgın zamanında aşıyı pazarlık unsuru yapmak savaş zamanı kimyasal silah kullanmaktan farksızdır."



Amerika Birleşik Devletleri yaşanan olaylara değinen Özel, tam oyla Biden’ın Başkanlığının tescil edildiğini söyledi. ABD seçimlerinde bitaraf olduklarını söyleyen Özel, "Trump dün kendisini de, bütün ülkeyi de rezil etti" diye konuştu. (İHA)