CHP'li Özel: Sağlık konusunu bile çarpıtabilecek kadar alçalabilene, adı üstünde ‘Melih Gökçek’ denir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ameliyat olduğu için burnunun bandajlı olması ile ilgili paylaşım yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, “Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene, adı üstünde ‘Melih Gökçek’ denir” tepkisini gösterdi.

Melih Gökçek, Özgür Özel’in burnunun bandajlı olması nedeniyle sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Gökçek, paylaşımında, Özel’in Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınması ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik söylediği “Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim” sözlerini içeren bir haber ile “CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te yaşanan kavgada burnundan yaralandı” ifadelerini içeren görseli ekledi.

Gökçek, “Özgür burnunu kırmışlar. Nasıl üzüldüm anlatamam. Bana, sana yumruğu atanı söyle, ben ona söyleyeceğimi biliyorum. Aklıma Süleyman Soylu’ya ‘Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim’ lafın geldi. Şimdi senin burnundan gelince, Soylu’nun ahı mı tuttu acaba. Ne dersin Özel” dedi.

Özgür Özer de sosyal medya hesabında, Melih Gökçek’in bu paylaşımını alıntılayarak Gökçek’e şu yanıtı verdi:

"Tüm Türkiye, 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor"

“Tüm Meclis, tüm Türkiye, 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor. Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene, adı üstünde ‘Melih Gökçek’ denir.” (ANKA)