CHP’li Özel: Promosyon gibi vatandaşlık dağıtıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartının değiştirilmesine ilişkin olarak, “Ev alana Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin pasaportunu promosyon yapanlar şimdi de bankada parasını tutana promosyon veriyorlar.Promosyon gibi vatandaşlık dağıtıyorlar” yorumunu yaptı.

Gerçek Gündem’den Elif Ünsal’ın haberine göre, Özel, "Eskiden 250 bin dolar karşılığı ev alanlara veriyorlardı. Yeni düzenlemede o da duruyor aynı zamanda. Uzun süredir Meclis’te gösteriyordum; İstanbul’da 250 bin dolarlık ev inşaatlarının önünde Türkiye Cumhuriyeti pasaportu fotoğrafı ile ‘Vatandaşlık için elverişli’ şeklinde reklamlar yapılıyordu. ‘Bundan hiç utanmıyor musunuz? Sıkılmıyor musunuz?’ diyordum. Çünkü ev fotoğrafı yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin pasaportu bir promosyon olarak konulmuştu. Biz bunun rahatsızlık yaratıp yaratmadığını sorgularken ekonomik darboğaz yüzünden öyle bir noktaya geldiler ki, Resmi Gazete ile 500 bin dolarını Türkiye’de tutana vatandaşlık verilmeye başlandı." dedi.

"Utanç verici bir durum"

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Meclis’te ‘yerli ve milli duruş sergiliyoruz’ diye geçinenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ne hale getirdiklerinin en somut kanıtı dün akşam yayımlanan Resmi Gazete’dir. Hani bir laf vardır ‘parasıyla değil mi?’ diye. Şu an Türkiye de tam bu sorunun muhatabı haline geldi. Parayı veren düdüğü çalıyor, parayı veren vatandaşlığı alıyor. Ev alana Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin pasaportunu promosyon yapanlar şimdi de bankada parasını tutana promosyon veriyorlar. Bankaların ‘maaş’ promosyonu gibi yabancılara vatandaşlık promosyonu uygulanmaya başlandı. Bu utanç verici bir durum.

“Her şeyi dış güçlere bağlayanlar, dış güçlere ‘parayı verirsen seni de içimize alırız’ diyorlar"

“Her şeyi dış güçlere bağlayanlar, dış güçlere ‘parayı verirsen seni de içimize alırız’ diyorlar. Düne kadar ‘dış güçler’ diyerek oy toplayanlar, bugün dış güçleri vatandaşlık vaadi ile Türkiye’ye davet ediyor. Sürekli trol akılların peşine takılıp saldıranların, özellikle her gün Aktrollerin peşinde operasyona kalkışan Milliyetçi Hareket Partililerin bu kararı nasıl yorumladıklarını görmek lazım. Dün Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret ettiğinde ona çerçeve içinde Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tablo yerine bugünkü Resmi Gazete’yi götürseymiş. Bakalım o zaman adında milliyetçilik geçen bir partinin lideri ve milliyetçiliği dilinden düşürmeyen Bahçeli, bu hediyeye ne diyecekmiş."

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