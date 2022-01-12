CHP’li Özel, numarasını paylaştı: Enes Kara gibi hisseden her bir kardeşim bana ulaşın, birlikte çare arayalım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskılar ve gelecek kaygıları nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın ardından yaptığı paylaşımda, "Enes Kara gibi hisseden her bir kardeşim bana ulaşın, birlikte çare arayalım" dedi.

Özel Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Enes Kara gibi benzer ya da farklı sebeplerle cemaat/tarikat/vakıf yurtlarına mahkum edilmiş kendisini risk altında hisseden umutsuzluğa kapılmış her bir kardeşime çağrımdır: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım. Hallederiz! 0 312 420 52 67 [email protected]" ifadesini kullandı.