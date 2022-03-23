CHP'li Özel: İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede İstanbul seçimlerini örnek verdi. Özel, “Beter olacaksınız beter, beter. Bu millete; bu zulmü, bu zammı, bu haksızlıkları reva göreceksiniz vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan, haklısınız. Geceleyin uyanıp uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. Doğru. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Kaybedeceksiniz. İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de yüklenen Özel, "Nureddin Nebati, Türk lirasının değerinin en düşük durumda olduğunu, inecek yer kalmadığını söylemiş. Bir yandan acı acı gülümseten bir yandan kendi halimize mi acıyalım bu bakanın haline mi acıyalım, düşündüren tablo. Üç ay önce ‘kurdaki köpüğü aldık, bundan sonra artış beklemiyoruz.’ O dediğinden beri yüzde 27 buçuk artmış."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"‘AK Parti’de işler yolunda gidiyor’ diyecek kimse yok"

"Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en büyük tükenmişliğinin fotoğrafıdır bu. En büyük acziyetinin fotoğrafı. Bütün televizyonlar canlı yayında. Cumhurbaşkanı, sarayda, partisinin eski il başkanlarını, eski milletvekillerini ve mevcut milletvekillerini bir araya getirmiş. Onlara ziyafet çekiyor. Kürsüye çıkıyor, ‘bu parti sizin evinizdir, bu çatı altında insan kendi evine sahip çıkmak için davet beklemez’ diyor. ‘Bu parti’ dediği yer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, hepimizin parasıyla yapılmış. Orada kendi partisinin il başkanlarına toplantı yapacak acziyette. Türkiye için, demokrasi için utanıyoruz. Yoksa, önümüzdeki dönem iktidara talip olan bir parti olarak, rakibimizin bu hallere düşmesinden çok keyifliyiz. Bunu görüp de ‘AK Parti’de işler yolunda gidiyor’ diyecek kimse yok. Bu toplantıyı, AK Parti Genel Merkezi’nde yapamayan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Paraları mı yok, bütçeleri mi yok? Buraya kadar düştülerse buradan sonra daha ne olacak bilinmiyor. Bu kadar büyük bir acziyeti, Meclis’te de eleştirdik. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dedi ki ‘sistem değişti, buna alışacaksınız.’ Bunun alışılacak bir tarafı yok. Bu milletin vicdanından teper. Aklı başında bir müfettiş, orada harcadığınız her kuruşun hesabını sorar, burnunuzdan da fitil fitil getirir, normal bir demokraside. Buna alışılmayacak. Biz geldiğimizde bu işleri tamamen birbirinden ayıracağız."

"Yürümeyen bir sistem olduğunu artık AK Partili milletvekilleri bile kabul ediyorlar"

"O cumhurbaşkanının bir partisi olmayacak. Tarafsız olacağına namusu ve şerefi üzerine ant içiyorlar, ondan sonra namuslu ve şerefli bir cumhurbaşkanı olarak asla bir partiye aidiyeti olmayacak. Sayın Bülent Turan’a hatırlatalım. Biz alışmayacağız ama sizde de alışamamışlar. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İsmail Bilen, ‘eskiden kanun teklifleri iki bölümde gelirdi, ancak yeni sistemde hükümet tarafından kanun teklif etmeyi maalesef kaldırdık’ diyor. ‘Maalesef’ diyor çünkü bu kanun tekliflerinin yürütme tarafından hazırlandığını o da biliyor. Geçtiğimiz hafta Nükleer Denetleme Kanunu’nun altına imza atanların kanunun neresinden ilgisi vardı? MHP istediği kadar bağırsın, bu sistemin çarpık, tutmamış, benimsenmeyen ve asla yürümeyen bir sistem olduğunu artık AK Partili milletvekilleri bile kabul ediyorlar."

"Millet seni göndermeyi kafaya koyduysa, sandık oyunları ile seçim kanunu değişiklikleri ile iktidara tutunamazsın"

"Seçim Kanunu, bugün görüşülmeye başlanacak. Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız, geçen hafta burada o muhteşem birlikteliği gülümseyerek izledik. Üç yıl önce Hayati Yazıcı burada. O gün de çok inanıyordu bugün de çok inanıyor. O gün de ‘temsilde adalet’ diyordu bugün de ‘temsilde adalet’ diyor. Hayati Bey insanda biraz sıkılmak olur. Sen şu an eskiye döndürmeye çalıştığın, ittifaklar arası d’hondt sistemini sonra ittifaklar arası d’hondt sistemini, burada anlattın, temsilde adalet dedin, mevcut sistem bunu sağlamıyor dedin, şimdi tam tersini savunuyorsun, kazdığın kuyuya kendin düşüyorsun. Geçmişte bunu hangi parti yaptıysa zararını gördü. Millet seni göndermeyi kafaya koyduysa, sandık oyunları ile seçim kanunu değişiklikleri ile iktidara tutunamazsın."

"20 yıl Kenan Evren’in barajından istifade ettiler, şimdi 7’ye indiriyorlar"

"Yapılan seçimde başınıza gelecek budur. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Kabulümüzdür getirin, her şartta sizi yeneceğiz. Korkunun ecele faydası yok. Barajı yüzde 7’ye indiriyorlar. Cumhur İttifakı gururla sunar, Kenan Evren’in yakışıklı torunları… 20 yıl Kenan Evren’in barajından istifade ettiler, şimdi 7’ye indiriyorlar. Baraj çıtasını MHP’ye göre ayarlıyorlar. MHP’nin bu barajı geçemeyeceğini bildikleri için, psikolojik olarak MHP AK Parti’ye muhtaç değilmiş gibi yapıyorlar, bir yandan Hayati Yazıcı yandan yana söylüyor, Feti’ye karşı. Orada gördük itişleri kakışları. ‘Zaten partinin biri barajı geçince öbürü de geçilmiş sayılacak’ diyor. Feti Beylerin yüzde 6’larda, 5’lerde olduklarını cümle alem biliyor. MHP’nin geçebileceği kadar alçak, aşağıdaki partilerin yetişemeyecekleri hissiyatı yaratmak için siyasi mühendislik hesabı."

"Kendilerini var eden, iktidara taşıyan maddeyi bugün kaldırmaya çalışıyorlar"

"Daha trajik bir durum var. 411 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı. 2 Ağustos 2002 tarih. Ne diyor? Seçimlere girecek partileri belirliyor. Örgütlenmesini tamamlamış partileri sayıyor, tam 20 tane, içinde AK Parti yok. 41 ildeki örgütlenmesini tamamlayıp, kongresini yapıp, altı ay geçip, seçime girme yeterliliği olan partiler arasında AKP yok. Grubu olduğu için giriyor. Kendilerini var eden, iktidara taşıyan maddeyi bugün kaldırmaya çalışıyorlar. Nereden nereye? AK Parti, tek başına iktidara geldiği 3 Kasım seçimleri… Tabi Sayın Devlet Bahçeli’nin mahareti büyük. Millet acı reçeteyi içmiş, tepki yüksek, enflasyon yeni yeni düşüyor, iyi sonuçlar alınmaya gelmeden, ‘hemen gidelim. Ecevit, ‘siyasi intihar olur.’ diyor. Burayı AK Parti’ye aldığı oyun iki katı sandalye temin ederek iktidarı teslim ediyorlar. Sayın Bahçeli, yıllarca AK Parti’ye en ağır sözler söyledin. Bugünkü değişikliği o gün yapsalardı ne olurdu? ‘Demokrasiye darbe.’ Bu varoluşsal çelişkiyi sürüklendikleri, kendilerini seçime sokan madde ile kavgalarını, siyasi çukur açısından görmek lazım. Siyaseten dipteler, perişan haldeler. Buna tenezzül eder mi insan?"

"Uykunuzun kaçması normaldir"

"Bunlar her yönden çırpınışlar, sandık başındaki oyunlar, itirazlar... Hepsine hazırız. Ne oldu, İstanbul? Sandıkları koruduk, 19 gün mücadele verdik, çatır çatır mazbatayı aldık, geldiler seçimi YSK’dan iptal ettirdiler, ne oldu? 60 gün sonraki seçimi, ‘sökerek biz alacağız’ diyorlardı. Ne Soylu’nun hakaretleri, tehditleri; ne Devlet Bahçeli’nin Boğaz Köprüsü üzerinde müzikli mehter marşlı mitili atmaya gittiler, iki gün sonra vatandaş yüzlerine bakmadığı için dönüp, geldiler. Neden? Çünkü vatandaş ‘ben bir karar verdim, size verince baş tacı da şimdi mi alaşağı, size olunca milli irade de şimdi mi kirli irade, oyuma mundar diyorsunuz haydi oradan’ dedi. Yediler demokrasi tokadını geldiler. Fark, 806 bin. Beter olacaksınız beter beter. Bu millete; bu zulmü, bu zammı, bu haksızlıkları reva göreceksiniz, vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan, haklısınız. Geceleyin uyanıp uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. Doğru. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Kaybedeceksiniz. İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz. Bu kadar net. Uykunuzun kaçması normaldir. Hayati Yazıcı’nın Sizden yediği fırçalar da boşuna değildir. O da hak etti siz de hak ettiniz."

"Devletin parasıyla yaparsın ve o köprüyü bedava yapacaksın"

"Sayın Devlet Bahçeli, dün çıkıp grup toplantısı yaptı, ağzına geleni söyledi. Umursayan kim, kafaya takan kim? Nasıl olsa, dün hain dediğini bugün kahraman ilan etmiyor musun? Tutmuş, ‘Çanakkale Köprüsü milletin sırtına yük’ demişiz. Kardeşim köprü yapılsın. Devletin parasıyla yaparsın ve o köprüyü bedava yapacaksın. Köprünün kendi güzel de euro 4 lirayken anlaşma yapmışlar euro olmuş 15 lira. KDV artı garanti vermişler. İmzayı atanlar değil 84 milyon ödeyeceğiz bu parayı."

"Bütün siyasi partileri kapatan Kenan Evren’den ne farkın kalır?"

"Bir de Türk Tabipleri Birliği. Tutturmuşlar kapatılsın. Neredeyse her ilde odası var. 100 bin üyesi var. Bu doktorlar oy kullanırken kırbaç altında oy kullanmıyor. Sizin gibi anayasa değişikliğinde atmamış pulları arkada toplatmıyorlar. Kabine girip oy veriyorlar. Onlar da gelip TTB’yi seçiyorlar. Sen kurt tabipleri birliğini çıkarmak istiyorsan, çıkar. En demokratik şekilde seçilen 101 bin tabibin niye kapatılıyor? Bütün siyasi partileri kapatan Kenan Evren’den ne farkın kalır? Kapatacaksa doktorlar kapatır. Değiştirecekse doktorlar değiştirir. İttifak ortağından aferin almak için iler tutar tarafı yoktur"

"Alın terinin karşılığını talep etmenin neresi yanlış"

"Vedat Bilgin yeni bakanlarımızdan. Bakan olur olmaz hemen dile, Cumhur ittifakı diline uymuş. Asgari ücret tartışmaları yapılıyormuş, bunu anlamlı bulmuyormuş. Sayın Bakan, alın terinin karşılığını talep etmenin neresi yanlış. Bir başkası Türk İş’in Sayın Genel Başkanı Ergün Atalay. ‘Asgari ücreti aralıktan aralığa konuşuyoruz, konuştuk bitti.’ Böyle şey mi olur? Bizim kanun teklifimiz vardı. Asgari ücrete zam yapıldı. Yüzde 33 enflasyon. Sadece bugün için. Zam 1458 lira. Enflasyon 1037’sini yutmuş. Sadece bu ay için. Bir senelik zam havaya gitti."

"Kuyruklar Tayyip Bey’in sinirini bozuyor"

"Mealen söylüyorum. Kuyruklar Tayyip Bey’in sinirini bozuyor. Kuyruktan rahatsız oluyor. Çünkü 70’lerdeki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan dolayı kuyrukları çok istismar etmişti. CHP ‘kuyruk demektir’ demişti. 50 yıl sonra AKP’nin kuyruk olduğunu herkes görüyor."

O DEDİĞİNDEN BERİ YÜZDE 27 BUÇUK ARTMIŞ:

"Sayın Nebati her lafı parodiye dönüşmüş durumda. Kur korumalı mevduatı bulmuşlardı, o gün demiştik ki ‘zenginler faize para koyacak, faizden daha çok dolar getirdiyse aradaki farkı garibanlar karşılayacak.’ İlk ödeme noktasına geldik. Hani kurun ateşi sönmüştü? Bu yüzde 27,41’lik artışın 23,66’sını sizin verginizden karşılanıyor. Üç ay önce ne dediysek o. Haydi çıksınlar, ‘dememiştiniz’ desinler. Nureddin Nebati, Türk lirasının değerinin en düşük durumda olduğunu, inecek yer kalmadığını söylemiş. Bir yandan acı acı gülümseten bir yandan kendi halimize mi acıyalım bu bakanın haline mi acıyalım, düşündüren tablo. Üç ay önce ‘kurdaki köpüğü aldık, bundan sonra artış beklemiyoruz.’ O dediğinden beri yüzde 27 buçuk artmış."