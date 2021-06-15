CHP'li Özel: İş Bankası'nda Suçişleri Bakanı'nın şaibeli koruma müdürü derhal görevden alınmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski koruma müdürü Ekrem Güler'in, İş Bankası Yönetim Kurulu görevden alınması için çağrıda bulundu.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İş Bankası'nda Suçişleri Bakanı'nın şaibeli koruma müdürü derhal görevden alınmalıdır. Bu ismin nasıl göreve başladığı derhal açıklanmalıdır! Atamızın hisselerini temsil ettiğimiz, gözümüz gibi sakındığımız, tek kuruşuna dokunmadığımız İş Bankası'nın üzerine gölge düşürtmeyiz!" ifadesini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, CHP'li yetkililere seslenerek, "CHP yetkilileri, siz İş Bankası’nın yasal hissedarı değil misiniz? Paramount Oteli’ndeki çökme ekibinin içinde olan, Süslü Sülü'nün koruma müdürü Ekrem Güler'in o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz?" diye sordu.