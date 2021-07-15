CHP'li Özel: İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz videosu ile Akar'ın açıklamaları çelişiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz videosu ile Akar'ın açıklamaları çelişiyor derken, darbe girişiminin saatine ilişkin verilen bilgilere dikkat çekti.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce olarak hazırlanan 15 Temmuz belgeselinde yer alan bilgiler ile dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının çeliştiğini belirten Özel, belgeselde 15 Temmuz gecesi darbe ile ilgili ilk istihbaratın 14.45'te alındığı bilgisinin yer aldığını kaydederek, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın şu açıklamasını hatırlattı:

"Saat 20.30'a kadar darbe lafı yok. Saat 18.30'da böyle bir kaçırma olayını duyduğumuzda bilen bilmeyen konuşuyor."

"Seçmenin kullandığı oy 15 Temmuz üzerindeki sis perdesini de kaldıracak"

Özgür Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hulusi Akar MİT müsteşarının kaçırılacağı bilgisi 18.30'da geldi ama darbe istihbaratı yok diyor oysa Fahrettin Altun darbe ile ilgili ilk istihbaratın 14.45'te geldiğini söylüyor.

"Cumhurbaşkanı darbe ile ilgili ilk istihbarat 14.45'te gelmişken, darbe ile ilgili bilgiyi eniştesinden aldığını söylüyor. Bugün darbeye hep birlikte direnmek ve darbe ile ilgili tüm iddiaları konuşmak ve tüm sis perdesini kaldırmak gerekiyor. O sis perdesinin kaldırılmasını istemeyenlerin bugün ne yaptığı ortada. Seçmen ilk seçimlerde kabine girip perdeyi çekecek ve kullandığı oy 15 Temmuz üzerindeki sis perdesini de kaldıracak."