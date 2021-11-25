CHP'li Özel: İktidarımızın ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden imza atacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP’li bütün erkekler olarak, kadına karşı şiddet noktasında kadınların verdiği bu onurlu mücadeleyi hep birlikte destekliyoruz. İktidarımızın ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden imza atacağız” dedi.

Özel, Eskişehir Sivrihisar’da partililerle bir araya geldi. Türkiye’nin hep beraber kurulduğunu, bir kere daha hep beraber kurtulacak olduğunu belirten Özel, “İkinci yüzyıl geliyor. O yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine düşer ama o parti, Atatürk’le derdi olmayan ve bu ülkeyle sorunlu olmayan herkesle kucaklaşmaya, herkesle birlikte olmaya hazır” diye konuştu. Özel şunları söyledi:

“Kadın cinayetlerinden şikâyet eden, ondan tüyleri ürperen, kadına karşı şiddet ayıbından utanan herkesin bilmesi gerek bir şey var. AK Parti, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmekle bu canilerin önünü açmıştır. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmekle kadına karşı şiddete zımnen, üstü örtülü olarak bir toleransın olduğu izlenimini yaratmıştır. Biz, iktidara geldiğimiz ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayacağız. CHP’nin en önemli özelliği, kurucu liderinin vasiyeti gereği, kadın-erkek eşitliğine inanan, her türlü şiddeti dışlayan, ‘yurtta barış, dünyada barış’ diyen, ama barışın en önemli öğesinin de insanın kendi evi olduğunu, eşitlik varsa kadın-erkek eşitliğinin kendi evimizden başladığını bilen inşalarız. CHP’li bütün erkekler olarak, kadına karşı şiddet noktasında kadınların verdiği bu onurlu mücadeleyi hep birlikte destekliyoruz. İktidarımızın ilk bir haftasından da İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden imza atacağız.

‘Ananı da al git’ diyen zihniyetten olmayan; ama ‘çiftçi milletin efendisidir’ diyenler; esnafını, köylüsünü, memurunu, emeklisini kucaklayanlar, bu baba evinde Cumhuriyet’i bir kez daha taçlandıracaklar, bir kez daha şahlandıracaklar. İkinci yüzyıl geliyor. O yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine düşer ama o parti, Atatürk’le derdi olmayan ve bu ülkeyle sorunu olmayan herkesle kucaklaşmaya, herkesle birlikte olmaya hazır. Bu ülke hep beraber kuruldu, bir kere daha hep beraber kurtulacak, hep beraber kurtaracağız. Görev hepimize düşüyor. Türkiye’nin neresine gidersek gidelim… Bundan önce Batman’daydım, ondan önce Muş Varto’daydım, ondan önce de Diyarbakır Kulp’taydım, şimdi Eskişehir’in Sivrihisar’ındayım. 81 ili gezdik, şimdi 972 ilçenin her birine gidiyoruz. Bugün de Mahmudiye’ye, Sivrihisar’a geldik. Emin olun bu yürüyüş, partinin iktidar yürüyüşüdür. En hızlı koşanımız, en çalışkanımız genel başkanımızdır.” (ANKA)