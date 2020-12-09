CHP'li Özel, huzur hakkı aldığı iddialarını yanıtladı: Birileri gibi alıp da hayır hasenat işlerinde de kullanmadım, feragat da etmedim, hiç almadım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'un birçok kurumdan maaş aldıklarını gündeme getirmişti. Sabah Gazetesi yazarı Sibel Güngör, bu olaydan sonra Özel'in de TÜLOV'dan maaş aldığını iddia etmişti. Özel bu iddiayı yalanlayarak, "Birileri gibi alıp da hayır hasenat işlerinde de kullanmadım, feragat da etmedim, hiç almadım" dedi.

Sabah Gazetesi yazarı Sibel Güngör, Özel'in, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'ndan (TÜLOV) huzur hakkı aldığını öne sürdüğü bir yazı kaleme aldı. Yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan Güngör, Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun'u etiketledi. Özel dile getirdiği iddiaları sosyal medya hesabından yanıtladı.

Sibel Güngör'ün, "TÜLOV’dan huzur hakkı alıyor mu? Vakfın geliri hangi belediyelerden" şeklindeki sorularını yanıtlayan Özel, "1 kuruş dahi almıyorum, hiç almadım, almayacağım. Birileri gibi alıp da hayır hasenat işlerinde de kullanmadım, feragat da etmedim, hiç almadım... Ayrıca vakfın hiçbir belediyeden bir kuruş geliri yok" yanıtını verdi.