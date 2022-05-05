CHP'li Özel: HDP'li Başaran'a yönelik ifadeler kabul edilemez

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Genel Merkezi'ndeki polis saldırısına ve Ayşe Acar Başaran'a yönelik "Kes sesini, seni çivilerim” şeklindeki tehdide tepki göstererek, "HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’dan gelen ve 'evlat nöbetinde' olduğunu söyleyen ailelerin siyah çelenk bırakması sırasında gerginlik yaşandı. Ardından parti binasından çıkışları engelleyen polisin HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a “Kes sesini, seni çivilerim” şeklinde sözleri tansiyonu yükseltti. HDP yöneticilerinin yaşananlara tepki gösterdiği basın açıklamasından sonra da biber gazı sıkarak içeri girmek isteyen polis, HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Genel Merkezi'ndeki polis saldırısına ve Başaran'a yönelik ifadelere tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabında HDP'li Meral Danış Beştaş'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur"

"HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur."