CHP'li Özel: Erdoğan'ın havai fişek fabrikasının sahibini araması yargıya istikamet vermektir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'da patlama yaşanan havai fişek fabrikasının sahibini aramasını eleştirirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hava fişek fabrikasının sahibini aramasının, yargıya istikamet vermekten ve 'yargılamayı, soruşturmayı, kovuşturmayı ona göre yapın' demekten başka bir Türkçesi yok" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Sakarya’daki havai fişek fabrikasının mühimmatlarının taşınırken patlamasına işaret eden Özel, “Oradaki patlamamış olan havai fişeklerin bir başka yere taşınmasını bütün uzmanlar doğrudan intihar, doğrudan cinayet olarak görüyorlar. Soğutma yapılmadan ve bir başka yere taşınarak imha patlamaya davettir, aksi düşünülemez” dedi.

“İşsizleri yıldırmışlar”

Özel, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamları hakkında ise “Metin Feyzioğlu’nu çağıralım, alkışlamaktan avuçları patlasın. Sistemle işsizleri yıldırmışlar, bu rakamla övünüyorlar. İş aramaktan yılan ve iş aramayıp çalışmaya hazır durumda olanları kattığımızda gerçek işsizlik 24.6 milyon. Çevrenizde 10 kişiden biri işsizse TÜİK, 10 kişiden üçü işsizse biz doğru söylüyoruz” dedi.

“Feyzioğlu’nun tutumu tarihsel bir savruluştur”

Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’nun baro başkanlarının TBMM’ye gelmesini istemesi ve Genel Kurul’u izlemesine karşı, “Adaleti öldürdüler, Metin Bey, defin törenine davet ediyor. Metin Bey, adaleti öldürdüler. Koskoca Barolar Birliği Başkanı. Güya kanunu izlemeye gelecek. Geldi iki de oturdu. AKP grup önerisi, CHP grup önerisi, neleri dinledi neleri? İşçilerinin sorunlarını, demiryolu kazalarını, Z kuşağı sorunlarını… Haberi yok ki. Önce gündem dışı konuşmalar, sonra milletvekillerinin bir dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri, partilerin grup önerileri, çok önceden verilmiş araştırma komisyonu varsa seçim maddesi bitecek. Kanun görüşmelerine sonra geçilecek. Kanunu izlemeye gelmiş, geldi orada oturdu. Kuğulu Park’ta durması, saraya karşı direnmesi gereken, uzattı ayaklarını, bunları izledi gitti. Bunları da bir kenara not ettik. İçinde bulunduğu tutum tarihsel bir savruluştur” diye konuştu. (ANKA)