CHP'li Özel'den vatandaştan helallik isteyen Erdoğan'a: Onları açlığa mahkûm ettiniz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz, buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” ifadesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Bu zor günlerde iflas eden, borçları artan, işsiz kalan, geliri düşen vatandaşa hak ettiği desteği vermeyip, onları açlığa mahkûm ettiniz, şimdi kalkıp helallik istiyorsunuz” diyen özel, “Esnafımız, vatandaşımız devletten destek bekliyor o kadar!” diye yazdı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, parti teşkilatları ile gerçekleştirdiği bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “"Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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