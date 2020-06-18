CHP'li Özel'den Soylu'nun 'namussuzluk' sözlerine tepki: Bu yazıya bu denli sert bir tepki, ancak suçluluğun telaşıyla verilebilir!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e yönelik kullandığı ifadelere tepki göstererek, "Gazetecilerle uğraşmanız değil yaşananlara açıklık getirmeniz gerekiyor!" dedi.

Twitter hesabından Süleyman Soylu'nun, "Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur" ifadelerine yanıt. veren CHP'li Özel, "Bu yazıya bu denli sert bir tepki, ancak suçluluğun telaşıyla verilebilir" dedi.

Soylu'nun ifadelerine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Saygı Öztürk'ün yazısındaki namussuzluk nerede? Bu olayda bir başkasını namussuzlukla suçlayan tek kişi Süleyman Soylu. Gazetecilerle uğraşmanız değil yaşananlara açıklık getirmeniz gerekiyor! Bu yazıya bu denli sert bir tepki, ancak suçluluğun telaşıyla verilebilir!"

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