CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a: Bu cübbeli amiralle, senin arandaki paralellik son derece manidar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cübbeli amiral tartışmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tepki gösterdi. Özel, "Bu cübbeli amiralle, senin arandaki paralellik son derece manidar, son derece aşikar" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, imam Mustafa Demirkıran'ın Ayasofya'daki programda Atatürk'e hakaret etmesiyle başlayan tartışmalara katıldı. Akar, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Bakanından komutanlarına, tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir" diye konuştu.

CHP'li Özel, Bakan Akar'ın bu açıklamasına ilişkin sert ifadeler kullandı. "FETÖ'nün önünü temizlediği otobandan Genelkurmay Başkanlığı'na ilerleyen Hulusi Akar; cübbeli amiral konusundaki suskunluğun manidar" diyen Özel, "Bu cübbeli amiralle, senin arandaki paralellik son derece manidar, son derece aşikar. Bunları sonuna kadar takip ediyoruz!" diye yazdı.

Özel'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: