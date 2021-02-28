CHP'li Özel'den İnsan Hakları Komisyonu’na ‘Boğaziçi’ çağrısı: Gençlerimiz ev hapsi uygulamasıyla özgürlüklerinden alıkonulmuşlardır

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Türkiye’nin insan hakları ihlalleri noktasında yakın tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Özel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasının ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerinin polisin sert müdahalesiyle karşılaştığını, polisin bu müdahalesi nedeniyle protestoların Türkiye’deki farklı kentlerde yaşandığını belirtti. Protestolar nedeniyle 11 kişinin tutuklandığını, halen 9 kişinin tutuklu olduğunu hatırlatan Özel, “Halihazırda bu gösterilere katılan onlarca gencimiz ev hapsi uygulamasıyla karşı karşıya kalmakta olduğundan özgürlüklerinden alıkonulmuşlardır” ifadesini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

"Protestolara katılan bu ülkenin pırıl pırıl gençleri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, kabine üyeleri, Saray yetkilileri ya da Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerince isimleri verilerek birtakım terör örgütleriyle irtibatlandırılmışsa da hiçbiri hakkında terör örgütü bağı bulunamamıştır.

Lekelenmeme hakları zedelenen bu gençlerin bir kısmı halen özgürlüklerinden mahrum durumdadır. Ağır bir insan hakkı ihlali ile karşı karşıya olan bu gençlerimizin durumunu aradan geçen süre içinde Komisyonunuzun gündeme almamış olmasını yadırgadığımı, bu durumun Komisyonunuzun kuruluş kanunuyla da çeliştiğini not etmek istiyorum. Bu durumun Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘hiç kimsenin hürriyetinden mahrum edilemeyeceği’ ilkesiyle de çelişmesinden hareketle özgürlüklerinden mahrum bırakılan gençlerimizin durumu ile Anayasa’nın 34’üncü maddesinin bizzat yürütme erki tarafından işlevsizleştirilmesi konularının Komisyonunuzun gündemine alınması çağrısında bulunuyorum.”