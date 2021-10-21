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Ekonomi

CHP'li Özel'den 'gri liste' tepkisi: İktidar, ülkeye bir başka utancı daha yaşattı

Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı gösterilmediği gerekçesi ile 'gri listeye' alındı

21 Ekim 2021 22:40

Türkiye'nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile gri listeye alınmasının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Parlamento'da yaptığımız çağrılara kulak kapayan iktidar partisi, ülkeye bir başka utancı daha yaşattı" dedi.

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