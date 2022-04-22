CHP'li Özel'den 'Gezi Davası' açıklaması: Tek adam rejimi kalkınca bu dava tekrar görülecek

Haziran 2023'de gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında da açıklamalarda bulunan Özel, seçimler için gün saydıklarını vurgulayarak ''Gelecek seçimlerden sonra milletimiz bu tek adam rejimini ortadan kaldırıp yerine demokrasiyi yeniden tesis ettiğinde burası gerçek bir adalet sarayına dönüşüp hakimlerin artık kimseden korkusu kalmadığında bu dava bir daha görülecek, ama bu sefer bu kumpası kuranlar yargılanacaklar. Şu karar net bir şey söyleyelim. Beraat kararını veren üç hakimi darmadağın ettiler. Bir tanesi burada asliye ceza mahkemesine sürüldü. Şimdi bu hakimlerden vicdanlarına göre karar vermesini bekliyoruz. Hakimler tehdit altında. Savcı, adeta AK Parti İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un tweetleri tonunda iddianame yazmış. Öyle olunca buradan bir adalet çıkmasını, hukukun gereğinin çıkmasını beklemiyoruz. Tayyip Erdoğan’ın gönlünü yapmaya çalışıyorlar ama en sonunda vatandaş son sözü söyleyecek, bu adaletsizlikleri bitirecek. Sokaktaki, mahkemedeki adaletsizliği de ekonomik adaletsizliği de bitirecek olan seçimler için gün sayıyoruz. O güne kadar bu yaşadıklarımız için de sabır çekiyoruz.” diye konuştu.

Özel, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: "Hukukun aranmadığını ve hukukun gereğinin değil de Erdoğan’ın gönlünün yapılmaya çalışıldığını hepimiz biliyoruz" ''Burada hukukun aranmadığını ve hukukun gereğinin değil de Tayyip Erdoğan’ın gönlünün yapılmaya çalışıldığını hepimiz biliyoruz. Buradan nasıl cezalar verecekler, ne olacak göreceğiz. Ama eninde sonunda, nasıl Ergenekon, Balyoz davalarında kumpas kuranlar, orduya kumpas kuranlar sonunda deşifre oldular ve yargılandılarsa bu Gezi Davası’yla Türkiye’nin aydınlarına, meslek örgütlerine ve doğayı sevenlere mimarlara, mühendislere, avukatlara, hepimize kimler kurduysa günü geldiğinde onlar da dönecekler, bir kez daha yargılanacaklar. Burada, daha önce defalarca suçsuzlukları ispatlanmış, FETÖ’cülerin ürettiği deliller çökertilmiş bu davada ısmarlama cezalar çıkarsa bu dava bu sefer de burada bitmez diye biz söyleyeceğiz.'' (ANKA)