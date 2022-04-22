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CHP'li Özel'den 'Gezi Davası' açıklaması: Tek adam rejimi kalkınca bu dava tekrar görülecek

"Bu sefer bu kumpası kuranlar yargılanacaklar; adaletsizliği bitirecek olan seçimler için gün sayıyoruz''

22 Nisan 2022 17:46

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasının ardından, ''Gelecek seçimlerden sonra milletimiz bu tek adam rejimini ortadan kaldırıp yerine demokrasiyi yeniden tesis ettiğinde burası gerçek bir adalet sarayına dönüşüp hakimlerin artık kimseden korkusu kalmadığında bu dava bir daha görülecek, ama bu sefer bu kumpası kuranlar yargılanacaklar. Adaletsizliği bitirecek olan seçimler için gün sayıyoruz'' açıklamasında bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, iş insanı Osman Kavala’nın tek tutuklu sanık olarak yargılandığı Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Buradan adaletli bir karar çıkacağına inancımız yok"

Gezi Davası'nda adaleti bir karar çıkacağına dair inanç taşımadığını belirten Özel, “Yine son günü; bugün bitmeyecek, pazartesiye kalacak karar ama artık son duruşma. Ve bundan sonra karar çıkacak. Buradan adaletli bir karar çıkacağına inancımız yok. Ama geçen sefer bu insanların hepsi beraat etmişti. Bu beraat kararına herkes uymakla yükümlüydü. Tayyip Erdoğan uymadı. Kavala’yı salmadı ve saatler içinde bir başka davadan ‘casusluk’ suçlamasıyla tutukluluk verdirdi… Sonra Gezi Davası’nı bozdurdu, getirdi başka bir davayla önce birleştirdi, sonra ayrıştırdı. Kavala’yı da bunun içine aldı. Şimdi Kavala’yla ilgili ağırlaştırılmış müebbet istiyorlar ama tutukluluğuna sebep casusluk suçlamasıyla suçlanmıyor şimdi. Çünkü onu orada bir araç olarak kullanmışlar. E bu suçlamalardan zaten beraat etmişti." dedi.

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