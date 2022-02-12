CHP’li Özel’den Erdoğan’a: Yoksulluğa 'yaygara' diyene yazıklar olsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde katıldığı toplantıda konuşan Özel, Erdoğan’ın, “Muhalefetin özellikle elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı, yaygarası kopardığı gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerine yanıt verdi.

"Kendisi sarayda oturuyor, fatura bilmez, elektrik parası bilmez, kombi bilmez, doğalgaz bilmez"

Özel, “Erdoğan karantinadaydı, çıktı ne söyleyeceği merak ediliyordu. Kendisi sarayda oturuyor, fatura bilmez, elektrik parası bilmez, kombi bilmez, doğalgaz bilmez, kömür parası bilmez. Ekmek elden su gölden geçinir, çıkıyor vatandaşla alay ediyor. Faturalar iki katına, üç katına çıkmış. Esnaf, kirayı aşan faturalardan şikayet ediyor. Gel bir bak; Kangal’a bak, Divriği’ye bak. Esnafın camında elektrik faturaları asılı, bıçak kemiğe dayanmış. Beyefendi diyor ki, muhalefet abartıyor, muhalefet yaygara yapıyor. Bu yoksulluğa, bu sıkıntılara, bu ıstıraba yaygara diyenlere yazıklar olsun” dedi.

"Bu vatandaşın sesini duyuracağız, o zamları geri alacaksınız"

Türkiye’nin Avrupa’daki satın alma gücü en pahalı elektriği kullandığına dikkat çeken Özel, insanlarda elektrik faturalarını ödeme gücü kalmadığını söyledi. Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun insanları isyana teşvik için değil, yaşadıkları isyana ortak olmak için elektrik faturasını ödemeyeceğini ilan ettiğini söyleyerek, “Beyefendiler çıldırmış. Bu vatandaşın sesini duyuracağız, o zamları geri alacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile elektrik dağıtım şirketleri arasındaki toplantı öncesinde elektriğin kesildiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Bunun hesabını Meclis’te soracağız, bunun hesabını millet sandıkta soracak"

“Enerji Bakanı, elektrik dağıtım şirketlerini topladı. Devletin zenginleştirdiği, semirttiği, onların karınlarını doyurup vatandaşı mağdur ettikleri şirketler bunlar. Isparta’daki elektrik kesintisinden sorumlu olanlar, Türkiye’de 3 gün boyunca organize sanayi bölgelerine elektrik verilmemesi sonucunu doğuran kötü politikaların sahibi bakanla toplandılar. Bakan, ‘CHP abartıyor, kışkırtıyor’ diyordu. Toplantı sırasında elektrikler kesildi. Divriği’den o bakana sesleniyoruz: Milleti duymazsan, eleştirilere yalan dersen, böyle Aziz Nesin’lik olursun. Ders aldı mı, almadı. Sivas’tan -12 dereceden çağrı yapıyoruz. Vatandaş kara kışta donuyor. Vatandaşı rahatlatmak için bu zamları geri alın, KDV’yi kışın sıfıra, yazın yüzde 1’e indirin. Eğer sözümüzü dinlemezseniz bunun hesabını Meclis’te soracağız, bunun hesabını millet sandıkta soracak.”