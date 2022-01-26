CHP'li Özel'den Erdoğan'a: Cümle alem biliyor ki camideki o sözleri Sezen Aksu için söyledin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir" açıklamasına ilişkin olarak, "Cümle alem biliyor ki camideki o sözleri Sezen Aksu için söyledin" değerlendirmesini yaptı.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cümle alem biliyor ki camideki o sözleri Sezen Aksu için söyledin. Ertesi gün basında yer almasın diye İletişim Başkanlığı kendini paraladı... Şimdi: (R) Şimdi: Geri Vites (R)eiste geri vites yok diyenler dönüp dönüp izlesinler." ifadesini kullandı.

Sezen Aksu, 2017'deki şarkısında “Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözler nedeniyle hedef gösterilmişti.

Geçen hafta cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Erdoğan, "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." demişti.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir