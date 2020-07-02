CHP'li Özel'den 'ekran karartma' tepkisi: Halkbank'a atanmakla ödüllendirilen RTÜK Başkanı, bu hafta karşılığını verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Halk TV ve TELE 1 televizyonun 5 gün ekranının karartılması kararıyla ilgili konuşurken gündeme ilişkin değerlendirmeler de bulundu.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Ön ödemesi yapılan işin bu hafta karşılığı alındı"

"Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine Ebubekir Şahin şöyle başvurdu. İş başvurusu yaptı iki hafta önce. Ne dedi, ‘Cumhurbaşkanımızın sözleri, talepleri emirdir’ dedi. Bu başvuru Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirildi ve Halkbank’a atandı. Ön ödemesi yapılan işin bu hafta karşılığı alındı. Halkbank’a atanan Ebubekir Şahin Halk TV’yi kapatmak üzere harekete geçti, TELE 1’i susturmak için harekete geçti. 2020 yılında adına Demokrasi denen ama artık Demokrasinin D’sinin kalmadığı bu ülkede sadece muhalif yayın yapıyorlar diye televizyon kanalları kapatılmaya çalışılıyor. Halk Tv’nin kapatılması demek, TELE 1’in kapatılması demek halkın haber alma hakkının ve muhalif medyanın iktidar eliyle susturulması demektir.

"Bardağı taşıran son damla olacak"

Buna izin vermeyiz. Buna kalkışmayın. Bardağı taşıran son damla olacak. Şimdiden söylüyoruz bardağı taşırmayın. Bu insanların elinde kumandası var. Beğenmiyorsa başka kanal ister. O kumandaya bastığında Halk TV’nin, TELE 1’in ekranın kararması, vatandaşın parmağının ucundaki iradeye bile ipotek koymak demektir. Sana ne kimi izleyeceğinden. Beğenmeyen izlemez, beğenmiyorsan izleme!

"Fahrettin Altun, daha öncede dedik Altun makas"

Küfür yok, hakaret yok, şantaj yok. Yayın yapıyor haber yapıyor. Efendim sen Halk TV açınca simsiyah ekran göreceksin. Sebep reis öyle istiyor. Sebep, Recep Tayyip Erdoğan öyle istiyor. Rahatsız olmuş beyefendi. Fahrettin Altun, daha öncede dedik Altun makas. Kendisiyle ilgili küçük bir eleştiriyi Anadolu Ajansına geçirtmeyen Altun makas. Sansürcü Fahrettin. Pergolacı Fahrettin. Kendi Pergolasi haber yapıldı diye televizyonlara, gazetelere sansür koyan Fahrettin.

Yaptığı iş Almanya'nın yürüttüğü sürece çok benzerdir. Taklitleri Goebbels taklitleridir. Ama bu kadarına zaman zaman Goebbels bile teşebbüs edememiştir. Ve Fahrettin Altun’un bu medya üzerindeki bu saldırgan, bu baskıcı, bu karartıcı, tutumu Adalet ve Kalkınma Partisine hayır değil, Adalet ve Kalkınma Partisi daha da yerin dibine batırmaktadır."

MHP'lilere: Askıya alın da görelim

Özel, otoriter liderlerin sosyal medyayla kavga ettiğini söyleyerek, "Öyle bir düzenleme getirecekler ki Twitter, WhatsApp Türkiye'den çekilmek zorunda kalsın. Çünkü bu şirketlerin kuralları var. 'Yasalarla karşı karşıya gelmeyiz, uyamayacağımız yasa varsa oradan çekiliriz' diyor. Gelecek seçimlere, Twitter'sız, WhatsApp'sız, Facebook'suz, Halk TV'siz, Tele 1'siz bir iklimde girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir bu" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesaplarını askıya almasına değinen Özel, "Ama hiçbirinin askıya aldığı yok. Twitter'ı okuyorlar da şimdilik yazmıyorlar. Ne kadar dayanırlarsa. Sözünüzün eriyseniz askıya alın da görelim" yorumunu yaptı.