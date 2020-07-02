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CHP'li Özel'den 'ekran karartma' tepkisi: Halkbank'a atanmakla ödüllendirilen RTÜK Başkanı, bu hafta karşılığını verdi

02 Temmuz 2020 19:07

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV ve TELE 1 televizyonun 5 gün süreyle ekranının karartılması kararını, "Vatandaşın parmağının ucundaki iradeye bile ipotek koymak" olarak nitelerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e de tepki gösterdi. Özel, "Küfür, hakaret, şantaj yok. Yayın yapıyor, haber yapıyor. Efendim sen Halk TV'yi açarsan simsiyah ekran göreceksin. Sebep, reis öyle istiyor. Sebep, Recep Tayyip Erdoğan öyle istiyor. Rahatsız olmuş beyefendi. Fahrettin Altun, daha önce de dedik Altun makas. Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine Ebubekir Şahin şöyle başvurdu. İş başvurusu yaptı iki hafta önce. Ne dedi, ‘Cumhurbaşkanımızın sözleri, talepleri emirdir’ dedi. Bu başvuru Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirildi ve Halkbank’a atandı. Ön ödemesi yapılan işin bu hafta karşılığı alındı" diye konuştu.

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