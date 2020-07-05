CHP'li Özel'den 'çoklu baro' tepkisi: Tek dertleri, İstanbul Barosu'nun delege sayısını 150'den 13'e indirmek!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Adalet Komisyonu’nda devam eden “çoklu baro" teklifinin kamu yararına olmadığını, iktidarın tek derdinin İstanbul Barosu'nun delege sayısını 13'e düşürmek olduğunu belirtti.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren çoklu baro teklifinin bir anayasa ihlali olduğunu belirterek, "Anayasa barolara ve çeşitli kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerine kamu tüzel kişiliği tanımlamış. Kamu tüzel kişileri de tektir. Vatandaşlarımız bilir ki Rize’de tek vali vardır, ikinci vali olmaz. Milli Eğitim Müdürü bir ilde bir tanedir, barolar da bir tanedir. Çoklu olduğunda disiplin, kuralların standart uygulanması, çoklu olduğunda kamu yararı kalmaz. Anayasa Mahkemesi’nin, anayasanın çiğnenmesine kendi yandaşlaştırdıkları hakimler üzerinden engel olmayacağını düşünen bir yaklaşım içindeler. Biz Anayasa Mahkemesi’nin değerli üyelerinin bu kadar açık bir anayasa ihlalini sırf ‘Bizi o atadı, ona sadakat, buna sadakat, buna biat’ demeksizin anayasaya uygun olarak incelediklerinde iptallerini de kesin bir gözle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ardahan’daki avukatın oyu Antalya’daki avukatın oyundan 100 kat değerli olacak"

AKP'nin meclise sunduğu çoklu baro teklifi ile İstanbul delegesinin sayısını 13’e indirmeyi amaçlandığını şöyle savundu:

"Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği değişiklik gerçekleştiğinde şöyle bir şey olacak; 48 tane üyesi olan Ardahan barosunun dört delegesi olacak 4 bin 600 tane üyesi olan Antalya barosunun da dört tane delegesi olacak. Yani Ardahan’daki avukatın oyu Antalya’daki avukatın oyundan 100 kat değerli olacak. 100 Antalyalı avukata karşı bir Ardahanlı avukatın ya da bir Tuncelili avukatın oyu 100 kat değerli olacak.

Erdoğan’ın memleketi Rize’de 180 avukat var, 4 delege yollayacaklar. Erdoğan’ın bir türlü alamadığı İzmir’de 9 bin 600 avukat var onlar da 5 delege yollayacaklar. Rize’deki avukatın oyu İzmir’deki avukatın oyundan 60 kat değerli olacak. Bütün hesap bu.

Bu eğer AK Parti seçmeninin içine siniyorsa biz başka bir şey söylemiyoruz. Tek dertleri 150’nin üzerindeki İstanbul delegesinin sayısını 13’e indirmek. İstanbul, Ankara ve İzmir avukatların yüzde 55’ine sahip ancak bu kanun gerçekleştirdiği takdirde delegenin yüzde 7’sine sahip olacaklar. Yani avukatın yüzde 55’i delegenin yüzde 7’sini geri kalan yüzde 45 delegenin yüzde 93’ünü elinde bulunduracak. İşte size Adalet ve Kalkınma Partisi adaleti!" (ANKA)