CHP’li Özel’den Bahçeli’ye: Milliyetçi Hareket Partisi, ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP'nin yanında saf tutmakta, milletin açlığını, yoksulluğunu görememektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, üzerinde 6 rakamı yazan bir kartonu göstererek, 6 muhalefet partisinin liderinin gerçekleştirdiği görüşmeye göndermede bulundu. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır"

“6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. (6 rakamı yazan kartonu göstererek) 6 rakamı bu, terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil, görmek; görüleni tüm berraklığıyla göstermektir.

Biz 6’ya bakınca gördüğümüz 6 oktur. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır. Türkiye’nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir.

6’yı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı’nın 2023’te açık ara önde geçeceğinin simgesidir. Nitekim çoğu gitmiş, azı kalmıştır.”