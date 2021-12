CHP'li Özel'den Bahçeli'ye gönderme: Devletimizin baş düşmanı karnabahar yüzde 24.4 artmış; terörist domates

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TÜİK’in ekim ayı enflasyon rakamları ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi. Özel, “Sayın Bahçeli, beka sorunumuz, devletimizin baş düşmanı karnabahar, terörist başı, yüzde 24.4 artmış. Mutfak tüpü, eylemlerine 120 liradan başladı, her ay bir eylem yapıyor, hükümetimizi yıpratmak için. Devlet Bey’in bütün tehditlerine rağmen 150 oldu, geçen ay artık bölücü eylemlerinin sonuna geldi, 170 liraydı” dedi.

Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile Batman’ı ziyaret etti. İl başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özel, TÜİK’in enflasyon rakamlarını eleştirdi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “anket” açıklamalarına yeniden tepki gösterdi. Mesleği eczacılık olan Özel, Batman’daki aşılama oranlarının düşüklüğüne de değinerek “aşı olun” çağrısı yaptı.

Özel, Bakan Soylu’nun açıklamalarına, “Geçen sene ‘Oh, oh’ yapıyordun, şimdi sana oh! Muhalefete düşüyorsunuz oh, iktidarı kaybediyorsunuz oh, zulüm bitiyor oh. Herkes rahat nefes alacak Süleyman Soylu. Cesaretin varsa çık karşımıza, kaçma seçimden” dedi.

Özel’in açıklamasında dikkat çeken noktalar şöyle:

"Şeytanlaştırıcı dil, Batman’da özellikle gençleri aşıya karşı bir tereddütte dönüştürüyor"

Batman aşılama oranında en kötü ikinci il. Bugün 180 kişilik bir uçak düşse Türkiye, iki sene konuşur her gün en az bir uçak bazen bir buçuk uçak düşüyor Türkiye’de. Yoğun bakımlar aşısızlarla dolu, hastaneler aşısızlarla dolu. Sözümüze değer veren herkese şunu söylüyoruz, lütfen aşınızı yaptırın. Ben aşının güvenilirliğine ve koruyuculuğuna kefilim. Buradan iktidara da söyleyeceklerim var. Bu kadar kutuplaştırırsanız, bu kadar ötekileştirirseniz her kararı siz verirseniz, sizin söylediğiniz söz Batman’da o kadar alerji yaratıyor ki artık, ‘her şeye sen mi karar vereceksin, aşıya da ben karar vereceğim’ diyor gençler. Bu kutuplaştırıcı, şeytanlaştırıcı dil, Batman’da özellikle gençleri aşıya karşı bir tereddütte dönüştürüyor. Sokakta ‘aşını oldun mu’ diye soruyorum. ‘Olmam ben onun aşısını’ diyorlar. Bu, iktidarın, her şeyi kendisi belirleyen dilinin ürünüdür.

"İktidar, korktuğu için erken seçim yapamaz"

Psikolojik iktidar Türkiye’de el değiştirdi. Psikolojik iktidarı CHP ve bütün muhalefet partileri ele aldılar. CHP ve muhalefet partileri Türkiye’nin gündemini belirliyorlar. Biz söylüyoruz, onlar reddediyorlar. EYT’liler emekli olsun diyoruz reddediyorlar, 3600 ek gösterge sözü verdiğin memura sözünü tut diyoruz, reddediyorlar. Örneğin, atanamayan sağlıkçı ordusu var gelin atayalım, mevcut yorgun sağlıkçılar dinlensinler Covid’e karşı başarılı olalım diyoruz, reddediyorlar, öğretmenleri atayalım diyoruz, reddediyorlar. Uzman çavuşun da korucunun da hak ihlallerini de konuşan biziz, ama bunlar AKP-MHP iktidarı tarafından reddediliyor. Ama sahada da bu anlayış reddediliyor. Batman’da sokağa çıktığınızda size iktidarı öven, savunan, arkasında duran kimse kalmamış. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Batman’da da en çok muhatap olduğumuz soru, ‘erken seçim ne zaman?’ Biz dünden hazırız ama bu soruyu cevaplamaktan yorulduk. İktidar, korktuğu için erken seçim yapamaz.

"Varsa cesaretin koy sandığı çık karşımıza"

Süleyman Soylu, kendi söylediği söze güveniyorsa, erken seçime hodri meydan gelsin, yapamaz. Yüzde 15,5 öndeyiz diyor, anketi gösteremiyor. Hadi yiğitsen açıkla. Şimdi yalandan anket yaptırmaya başlar. Varsa cesaretin, koy sandığı çık karşımıza. Geçen sene ‘Oh, oh’ yapıyordun, şimdi sana oh! Muhalefete düşüyorsunuz oh, iktidarı kaybediyorsunuz oh, zulüm bitiyor oh. Herkes rahat nefes alacak Süleyman Soylu. Cesaretin varsa çık karşımıza, kaçma seçimden.

"Muhalefete muhalif olmuşlar"

Öbür yandan küçük ortak, MHP, Türkiye’yi gezip CHP’yi kötüleyecekmiş. CHP’nin güçlü olduğu yerlerde. Bu kötülük siyasetini bırakın artık, ömrünüz kötülük yapmakla geçti. İstanbul’da, ‘CHP kazanırsa beka sorunu olur’ diyordunuz. Biz de ‘Martın sonu bahardır’ dedik. Millet, Cumhur İttifakı’nın korku siyasetine değil, rengarenk, adeta bir gökkuşağı gibi tüm renkleri içinde bulunduran İstanbul’daki umut siyasetine oy verdi. Gelecekte de Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Türkiye’de kökü ne olursa olsun bütün güzel insanlar Türkiye’nin geleceğini korku siyasetinden kurtaracaklar. Her şey Türkiye için de Batman için de çok güzel olacak.

"TÜİK, Tayyip'i üzmeyen istatistik Kurumu'nun kısaltması"

TÜİK, “Tayyip’i üzmeyen istatistik kurumu” kelimelerinin kısaltılmışıdır. Bugün bir açıklama yapmış. Geçen aya göre fiyatlar yüzde 4 artmış. Geçen sene 19.99. Bu kadar korku olur mu ya? Bunlar pinpon topunu, tenis raketini hesaba katıyorlar. En az artan neyse ona bakıp enflasyon hesaplıyorlar. Önümüzdeki süreçte, gelecek ay ne yapacaklar merak ediyoruz ama bağımsız araştıran kurumların hepsi enflasyonu yüzde 50’nin üzerinde, mutfak enflasyonunu yüzde 60 ile yüzde 180 arasında farklı fiyatlarda ilan ediyorlar. Buna inanmayan gitsin manava. TÜİK, 404 ürünün fiyatını almış, bu ürünlerden 265’i son bir yılda yüzde 20’den fazla artmış. Aslında kendi kendisini yalanlayan, satır arasında doğruyu söyleyen rakam bu. 124 ürünün fiyatı yüzde 30’un üzerinde. 62’sinin fiyatı yüzde 40’ın üstünde, 33’ünün fiyatı yüzde 50’nin üzerinde arttı diyor.

"Terörist domates"

Bunları Devlet Bahçeli’ye ve AKP’nin tüm sözcülerine şikayet ediyoruz. Sayın Bahçeli, beka sorunumuz, devletimizin baş düşmanı karnabahar, terörist başı, yüzde 24.4 artmış. Tayyip Erdoğan’ın haberi ve bilgisi dahilinde olmadan, kendi başına sırf terör eylemi olsun diye tek başına yüzde 24.4 artmış. Kömür fiyatı yüzde 89 artmış, utanmaz kömür. Hükümetimizi zor durumda bırakmak için, dış güçlerle iş birliği içinde bunlar. Muş Varto’da soba satan amcaya sorduk ne kadar diye, ‘Geçen sene 400’dü, bu sene 750’ dedi. Tavuk eti yüzde 68, patlıcan 67, terörist domates 62, laf dinlemez LPG yüzde 52 artış. Mutfak tüpü, eylemlerine 120 liradan başladı her ay bir eylem yapıyor, hükümetimizi yıpratmak için. Devlet Bey’in bütün tehditlerine rağmen 150 oldu, geçen ay artık bölücü eylemlerinin sonuna geldi, 170 liraydı. Dün sorduk, ‘pişmanlıktan yararlanmak ister misin?’ diye, kabul etmedi 180 lira.

"Değerli hanımefendi eşiniz porsiyonu büyütmeye geldi"

Bu şartlar altında millete, ‘siz aç değil, toksunuz. Durumunuz iyi’ diyenler var. Bunlardan birisi Emine Erdoğan. Vatandaşa, geçen aylarda ‘porsiyonu küçültün’ dedi. Değerli hanımefendi, eşiniz porsiyonu büyütmeye geldi. Enerji Bakanı, ‘Doğalgaz arttı ama vatandaşın çaresi var. Kombiyi 23’ten 22’ye getirirsen yüzde 7 tasarruf edersin, zammı telafi olur” dedi. Her bir derece için yüzde 7 tasarrufsa, 14 derecede oturursun. Adamın bıyıklarını buz kestirecekler yakında. Böyle bir aymazlık, pişkinlik, utanmazlıkla karşı karşıyayız. Bakalım bundan sonra daha ne yaratıcı öneriler göreceğiz iktidardan.”