CHP’li Özel’den Bahçeli’ye: Dön bir bak bakalım, Erdoğan 6 TL’lik havucu nasıl 9 TL’ye getirmiş!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "6-9" açıklamasına göndermede bulunarak, "Ey Bahçeli, sen 6’yı 9’a çeviriyorsun ya, dön bir bak bakalım, Tayyip Erdoğan 6 TL’lik havucu nasıl 9 TL’ye getirmiş!" düşüncesini dile getirdi.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşa saygısı olmayan, dalga geçen, yoksulun halinden anlamayanlarla yolları ayırmanın vakti geldi artık. Düşün yakamızdan!" ifadesini kullandı.

Özel, Manisa’da pazar yerini ziyaret etmiş, fiyatlar hakkında bilgi almıştı.

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