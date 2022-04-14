CHP'li Özel Bakan Nebati'yi işaret etti: Emeklilerin bayram ikramiyesine zamma Maliye Bakanı karşı çıkıyor

Özel, Man Adası belgelerinin MASAK ve Yargıtay raporuna göre gerçek olduğunun ispatlandığını ve kayda geçirildiğini söyleyerek, “Man Adası belgeleri için ‘bu belgeler sahte, ispat edersen ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım’ demişti Cumhurbaşkanı. Dün Yargıtay kararı açıklandı. Man Adası belgeleri, Ağrı Dağı kadar gerçek, MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir. Bu vakitten sonra mızrak çuvala sığmaz. Kullanılan ifadelerin ‘ifade özgürlüğü’ olduğu ve ‘davanın tümden reddi kanaatine varılmıştır’ deniyor” diye konuştu.
"Göç İdaresi'nde başkan yok"