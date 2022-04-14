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CHP'li Özel Bakan Nebati'yi işaret etti: Emeklilerin bayram ikramiyesine zamma Maliye Bakanı karşı çıkıyor

"Man Adası belgeleri, Ağrı Dağı kadar gerçek, MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir"

14 Nisan 2022 16:29

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Emeklilerin bayram ikramiyesine iyileştirme yapmayacaklar. Bakanlar karşı çıkıyormuş. Maliye Bakanı karşı çıkıyormuş. Emeklinin bin 100 TLlik bayram ikramiyesini enflasyon oranında dahi artırmayı çok görüyormuş, dengeyi bozarmış, enflasyonla mücadeleyi zora sokarmış. Emeklileri yok sayan bu anlayışa isyan ediyoruz" dedi.

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun polis akademisi öğrencilerine eski İçişleri Bakanlığı da yapan Meral Akşener’i kötülediğini söyleyerek, “Soylu’nun yaptığını şimdiye kadar hiçbir bakan yapmadı. Bakanların siyasi partisi vardır elbette, eleştiride de bulunurlar; ama bunu yaparlarken polis akademisi öğrencilerini toplamazlar. Ana muhalefet partisine hakaret edemezsiniz. Övündüğü Göç İdaresinde başkan yok, başkan vekili var, başkan yardımcısı yok vekili var. İşte Soylunun devlet anlayışı. Atama yeterliliği olan bir kişi yok yönetimde” dedi.

"Bu ülkenin sırtındaki yük beşli çetedir"

Özel, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, “Emeklilerin bayram ikramiyesine iyileştirme yapmayacaklar. Bakanlar karşı çıkıyormuş. Maliye Bakanı karşı çıkıyormuş. Emeklinin bin 100 TLlik bayram ikramiyesini enflasyon oranında dahi artırmayı çok görüyormuş, dengeyi bozarmış, enflasyonla mücadeleyi zora sokarmış. Emeklileri yok sayan bu anlayışa isyan ediyoruz. Emeklileri yok sayamazsınız, bu ülkenin sırtına yük sayamazsınız. Bu ülkenin sırtındaki yük beşli çetedir” ifadelerini kullandı. (DHA)

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