CHP’li Özel: AKP, parlamentoların 800 yıllık bütçe hakkına el uzatıyor

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören teklif TBMM’ye sunuldu. Yürütme ve yürürlük maddesi dahil toplam 13 maddeden oluşan teklifte ayrıca bir süre önce gündeme gelen ek bütçe ihtiyacına ilişkin düzenleme de yer alıyor. Torba teklifin 7’nci maddesi ile 2021 yılında oluşan gelir fazlasının, kamu kurumlarının bütçelerine eklenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP, parlamentoların 800 yıllık bütçe hakkına el uzatıyor" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre Özel, "Rejime kasteden anayasa değişikliğiyle getirilen bu kontrolsüz tek adam rejimi, şimdi de 1215 yılındaki Magna Carta’ya dayanan Meclisin bütçe hakkına göz dikmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi, 800 yılı aşkın süredir parlamentoların sahip olduğu bütçe hakkına el uzatmaktadır” diye konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Ödenek dağıtımının ek bir bütçe kanunu teklifi yerine, bir torba teklifle getirilmesi doğru değildir. Ayrıca bu yetkinin cumhurbaşkanına verilmesi Meclisin bütçe hakkına doğrudan müdahaledir, demokrasi parlamentolarının yüzyıllardır tartışılmayan bütçe hakkını tartışmaya açmaktır. Rejime kasteden anayasa değişikliğiyle getirilen bu kontrolsüz tek adam rejimi, şimdi de 1215 yılındaki Magna Carta’ya dayanan Meclisin bütçe hakkına göz dikmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi, 800 yılı aşkın süredir parlamentoların sahip olduğu bütçe hakkına el uzatmaktadır”