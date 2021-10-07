CHP'li Özel: Adalar Kaymakamı, Soylu'nun has adamı, AK Parti'nin gözdesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın ilişkileri olduğunu iddia ederek, "Adalar Kaymakamı, Soylu'nun has adamı, AK Parti'nin gözdesi, Mardin Büyükşehir'in genel sekreteri mahkeme kararına rağmen adam dövdürüyor. Suçişleri Bakanı da ona polisleri veriyor. Şimdi göreceğiz mahkeme kararına rağmen hukuksuzluk yapanlara İçişleri Bakanlığı soruşturma açılacak mı?" ded.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, Büyükada İskelesi’nin TÜGVA’ya verilmesine ve mahkeme kararına rağmen kararın uygulanmamasındaki hukuksuzluğa dikkat çekerek Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan’ın AKP ile olan ilişkisiyle ilgili iddialarda bulundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Adalar Kaymakamı bir zamanlar Cide Kaymakamıydı, orada görev yapıyordu. Yükselmek istedi. AK Parti’den Aksaray Milletvekili aday adayı oldu. Aday yapmadılar ama Kastamonu milletvekilleri, Cide Kaymakamının Kastamonu Valisi yapılması için Soylu’ya gittiler.

"Süleyman Soylu’ya 39 bin 883 liralık hediye vermişler"

Kastamonu’ya vali yapamadılar ama Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Genel Sekreter yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa zamanda ortağa çıkan en büyük yolsuzluk 540 milyonluk yolsuzluk yapıldı. Kayyum görevden alındı.

O kayyumun Genel Sekreteri bugünkü Adalar Kaymakamı’dır. Süleyman Soylu’ya 39 bin 883 liralık hediye vermişler bir günlük ziyaretinden. Hani Soylu’ya bir takıcı tesbih hediye attı ya, o takıcı kayyuma fatura kesmiş 39 bin lira.

Mehmet Özhaseki’ye hediye verdik diye 16 bin lira. Recep Tayyip Erdoğan’a hediye yolladım demiş 136 bin lira. Veysel Eroğlu’na telkari gümüş verdim demiş 74 bin lira, eski parayla 74 milyon. Bu küçük para değil.

"Mahkeme kararına rağmen polis çağırdılar"

Soylu, Mardin Büyükşehir’deki bu hukuksuzluğun soruşturması sürerken bu genel sekreteri Adalar’a Kaymakam atamış. Adalar’a kaymakam gittiğinde tarih 5 Haziran 2018. 7 Haziran’da Adalar İskelesi’nin üst katı TÜGVA’ya veriliyor bu kaymakam döneminde.

Mahkeme kararına rağmen polis çağıran ve ilçe başkanımızı, zabıtalarımızı darp ettiren zihniyet AK Parti Milletvekili Adayı, büyük soygun yapılan Mardin’de, adamlar liste yapmışlar kime ne verdik diye. Daha ne konuşuyorsunuz?

"Mardin Büyükşehir’in genel sekreteri mahkeme kararına rağmen adam dövdürüyor"

Böyle bir noktaya gelinmiş, bu noktada Adalar Kaymakamı, Soylu’nun has adamı, AK Parti’nin gözdesi, Mardin Büyükşehir’in genel sekreteri mahkeme kararına rağmen adam dövdürüyor. Suçişleri Bakanı da ona polisleri veriyor.

Şimdi göreceğiz mahkeme kararına rağmen hukuksuzluk yapanlara İçişleri Bakanlığı soruşturma açılacak mı? Kaymakam herhangi bir partiden olsa iki dakikada merkeze çekilirdi. Göreceğiz bakalım.”