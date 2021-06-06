CHP'li Özel: Acilen Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in yayınladığı son videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları için “Acilen TBMM'de bir araştırma komisyonu ve Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz. Demokrasilerde bu iddialar hakkında üç maymunu oynayarak iktidarınızı sürdüremezsiniz” dedi.

Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini iddia etti. Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na gittiği söyleyen Peker, "İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor." açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık' dedi"