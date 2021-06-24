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CHP'li Özel: 24 Haziran saray rejiminin 3'üncü yılında; vatandaşlarımız daha yoksul, ülkemiz ciddi bir demokrasi krizinin içinde

24 Haziran 2021 11:04

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişin yıl dönümünde, "24 Haziran saray rejiminin 3'üncü yılında; Vatandaşlarımız daha yoksul, Ülkemiz ciddi bir demokrasi krizinin içinde" değerlendirmesini yaptı.   

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rejime kasteden anayasa değişikliği ile inşa edilen 24 Haziran saray rejiminin 3'üncü yılında; Vatandaşlarımız daha yoksul, Ülkemiz ciddi bir demokrasi krizinin içinde... Saray rejiminden kurtulacak, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi inşa edeceğiz!" ifadesini kullandı. 

Türkiye 2017'de düzenlenen referandumunda kabul edilen başkanlık sistemine 24 Haziran 2018'deki genel seçimle birlikte resmen geçti.

 

CHPÖzgür Özelsarayrejimdemokrasi
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