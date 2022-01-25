CHP’li Özel: 150 başvuru var, şimdilik 40 genci tarikat yurtlarından kurtardık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tarikat yurtları ve evlerinde kalan gençler için sosyal medyadan yaptığı ‘Bize ulaşın’ çağrısına 150 gençten başvuru geldiğini söyledi. 40 arkadaşımızın sorununu çeşitli yöntemlerle çözdük diyen Özel, diğer başvuruları da çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Elazığ’da tarikat yurdundaki baskılara dayanamayarak intihar eden Enes Kara’nın intiharından sonra sosyal medya paylaşımından bir çağrı yaptı. Özel, iki hafta önce yaptığı çağrıda “Enes Kara gibi benzer ya da farklı sebeplerle cemaat/tarikat/vakıf yurtlarına mahkûm edilmiş, kendisini risk altında hisseden, umutsuzluğa kapılmış her bir kardeşime çağrımdır… Bana ulaşın, birlikte çare arayalım. Hallederiz!” diye yazdı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında geçen kısa süre içinde Özgür Özel’e gelen yanıtları kaleme aldı.

Özel’i aradım ve çağrısının nasıl karşılık bulduğunu sordum’ diyen ve Özgür Özel’in yanıtına yer veren Pehlivan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bazı ailelerden ‘Çocuğum yurtta kalıyor, yardım edin’ diyenler de vardı"

“Bize ulaşanların 150’ye yakını cemaat yurtlarında ya da evlerinde kalanlardı. Telefonunu veren 120 arkadaşımızla görüştük. Kurtulmak istiyorlardı. Bazı ailelerden ‘Çocuğum yurtta kalıyor, yardım edin’ diyenler de vardı. Onların da çocuklarını aradık.”

Yaklaşık 40 arkadaşımızın sorununu çeşitli yöntemlerle çözdük. İstanbul’da, Ankara’da ve Mersin’de belediyelerimizin yurtlarına yerleşenler oldu. Ayrıca çok sayıda gönüllü başvurusu gerçekleşti. Onların başvurularını da çocuklarla eşleştiriyoruz şimdi. Biraz maddi katkı olursa eve çıkabileceğini söyleyenler olabiliyor… Onlara da burs takviyesi sağlıyoruz.”

Özel anlatımına şöyle devam ediyor: “İlk kez bir kapalı kutudan, Türkiye’nin dört bir yanından geldiği için birbirini destekleyen sağlıklı veri akışı var dışarıya doğru. Bir kişi söylese şüpheyle bakabilirsiniz belki… Ama örneğin, üç farklı şehirdeki aynı cemaatin yurdundan üç benzer şikâyet aldık. Verilen saatler, içeride tutulan zorunluluklar, hepsi birbirini tutuyor. Kamuoyu ile bunları paylaştığımızda, oralarda yaşananların kolay şeyler olmadığını herkes görecek. Çaresizlikten yararlanan ve ciddi baskı oluşturulan bir sistem var, onu ortaya çıkaracağız.”

CHP’li Özel, kendisine ulaşanların yaşadıklarını yakın zamanda raporlaştıracak. “Tüyleriniz ürperecek” diyor.