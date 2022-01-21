CHP'li Özdemir'den TL hesaba dönüşümde vergi muafiyeti teklifine tepki: Kur krizini çözmede başarısız olunduğunun bir beyanıdır

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, döviz ve altınlarını TL’ye dönüştüren şirketlere vergi istisnası getiren kanun teklifine ilişkin, “Bu teklif, döviz krizinin halen devam ettiğinin, kur krizini çözmede başarısız olunduğunun bir beyanıdır. Bu hükümetin ne uygulayacak bir ekonomi modeli ne de bir programı vardır. Hükümete güven sıfırlanmıştır. Önümüzdeki günler çok daha zor ve yakıcı olacak” dedi.

Döviz ve altınlarını TL’ye dönüştüren şirketlere vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edildi. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, teklifi eleştirerek şunları söyledi:

"Bir taraftan faize karşı çıkarken diğer taraftan yeni bir faiz aracı uygulamasıyla karşı karşıyayız"

“Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuyla paylaşılan, yasası çıkmadan uygulamasına geçilen ‘kur korumalı Türk lirası mevduatı’ denilen finansal araçla ister gerçek kişiler ister kurumlar olsun 84 milyon vatandaştan toplanan vergi gelirlerinin, sayısı çok az olan bir kesime transfer edilmesinin yasal alt yapısı oluşturuldu. Birçok dünya ülkesi vergi adaleti açısından üst gelir grubunu vergilendirirken bu iktidar, bu yasal düzenlemeyle üst gelir grubuna ayrıcalık sağlayan, vergisini ödeyen vatandaşlara karşı haksızlık yaratan ve Anayasa'ya da aykırı olan düzenlemeler getirmiştir.

Anayasa’nın 65 ve 73’üncü maddelerine aykırılıklar bulunmaktadır. Anayasa'ya aykırılıkla birlikte ‘kur farkı’ uygulaması aslında ikinci bir faiz uygulamasıdır. Bir taraftan faize karşı çıkarken diğer taraftan yeni bir faiz aracı uygulamasıyla karşı karşıyayız. Üstelik bu faizin yükü ve faizi de vatandaşların yanında bankalara yüklenmiştir.

Bu teklif, döviz krizinin halen devam ettiğinin, kur krizini çözmede başarısız olunduğunun da bir beyanıdır. Bu hükümetin ne uygulayacak bir ekonomi modeli ne de bir programı vardır. Hükümete güven sıfırlanmıştır. Önümüzdeki günler çok daha zor ve yakıcı olacak.” (ANKA)