CHP’li Özdemir: AB Raporu ilerleme değil, gerileme raporudur, Türkiye aday ülke statüsünü kaybediyor

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Avrupa Komisyonu’nun 2020 Türkiye Raporu’na ilişkin olarak, bir ilerleme değil, adeta gerileme raporu olduğunu söylerken, “Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumsallaşmadan-liyakatten uzaklaşılması, bağımsız kurumsal yapıların lağvedilmesi, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması ve yargı reformunda AB’ye taahhütlerimizden uzaklaşması sonucu AB çıpası kopma noktasına gelmiştir" diye konuştu.

CHP'li Sibel Özdemir, AB Komisyonu'nun 2020 Türkiye Raporu'nu değerlendirdi. Özdemir, “Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülkelerle ilgili değerlendirmelere yer verilen rapor Avrupa Komisyonu tarafından dün açıklandı. Rapor, AKP yönetimindeki ülkemizin AB standartlarından ve üyelik perspektifinden hızla uzaklaştığını, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonominin işleyişi gibi temel alanlardaki gerilemenin devam ettiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

'2014 yılından itibaren olduğu gibi son açıklanan 2020 raporunun da bir ilerleme değil, adeta gerileme raporu olduğunu' kaydeden Özdemir, “Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumsallaşmadan-liyakatten uzaklaşılması, bağımsız kurumsal yapıların lağvedilmesi, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması ve yargı reformunda AB’ye taahhütlerimizden uzaklaşması sonucu AB çıpası kopma noktasına gelmiştir" ifadesini kullandı.

Siyasi iktidarın tercihleri ve başarısız politikaları nedeniyle Türkiye’nin AB’ye “aday ülke” statüsünü kaybetme noktasına geldiğini söyleyen Özdemir, “AKP iktidarında ülkemiz maalesef resmi aday ülke konumundan resmî belgelerde 'stratejik ortak' anılmaya başlamıştır" dedi.

Özdemir, “Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, büyüyen, zenginleşen bir Türkiye için, 83 milyon yurttaşımız için AB çıpasının önemini bir kez daha hatırlatıyor, üyelik perspektifinin yeniden canlandırılması çağrısını yapıyoruz" diye konuştu.

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