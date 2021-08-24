CHP'li Özcan Purçu'dan elektrik şirketlerine verilecek pandemi yardımı sorusu: Neden vatandaşa değil de büyük şirketlere yapılıyor?

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, elektrik dağıtım şirketlerine 3 milyar TL pandemi yardımı yapılacak olmasına tepki gösterdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Purçu, "Yardım neden elektrik faturalarına zam üstüne zam yapılan vatandaşlara değil de büyük sermayeli elektrik dağıtım şirketlerine yapılıyor?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, elektrik dağıtım şirketlerine yapılacak 3 milyar TL'lik pandemi yardımını TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Purçu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Elektrik, su ve doğalgaza üst üste yapılan zamlar yüzünden ülkenin geldiği hale bakın. 25 metrekarelik dükkanı olan esnafa 4 bin 200 TL elektrik faturası geliyor. Her ay yapılan zamlardan esnaf artık belini doğrultamıyor. Saray iktidarının esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde düşünmediği ortadadır. Elektrik zamlarında gelinen nokta ortada. Yardım neden elektrik faturalarına zam üstüne zam yapılan vatandaşlara değil de büyük sermayeli elektrik dağıtım şirketlerine yapılıyor. CHP iktidarında öncelikle elektrik, su ve doğalgaz faturalarına eklenen zamları kaldırarak fatura bedellerini düşüreceğiz. Ayrıca toplumdaki her kesimin dezavantajlı olduğu alana ilişkin ayrı ayrı düzenlemeler yapacağız. Bu toplum iyi bir yönetimi hak ediyor. CHP iktidarında ülke nasıl yönetilir, esnaf nasıl kazanç elde eder, kalkınma nasıl gerçekleşir göreceksiniz."

"Esnaf ve vatandaşa indirim var mı?

CHP'li Purçu TBMM'ye verdiği önergede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e şu soruları yöneltti:



“- Son dört yıl içerisinde elektrik fiyatlarının yüzde 83.6 oranında zamlanmış olmasının gerekçesi nedir?

- Söz konusu elektrik dağıtım şirketlerine yapılan yaklaşık 3 milyar TL tutarındaki indirim miktarının aynı oranda vatandaşların elektrik faturasına yansıtılmamış olmasının gerekçesi nedir?

- Sermayeleri oldukça geniş olan elektrik dağıtım şirketlerinin, pandemi döneminde ne gibi zorluklar yaşamış olduğu öngörülmektedir? Pandemi yardımları için öncelikli grubun vatandaşlar olması gerekmez midir?

- Bakanlık olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının elektrik faturalarına yansıyan elektrik ücretinde indirim yapılması yönünde bir planlamanız var mıdır?Bu indirim miktarı yüzde olarak ne kadar yapılacaktır? Söz konusu indirim uygulamasının ne zaman yapılması planlanmaktadır?

- Bakanlık olarak, pandemi döneminde küçük işletme ve dükkan sahibi olan esnafların elektrik faturalarına yansıyan elektrik ücretinde indirim yapılması yönünde bir planlamanız var mıdır? Bu indirim miktarı yüzde olarak ne kadar yapılacaktır? Söz konusu indirim uygulamasının ne zaman yapılması planlanmaktadır?

- Pandemi döneminde artan yoksulluk, işsizlik ve geçim sıkıntısının önlenmesi adına, bakanlık olarak yürütmeyi planladığınız çalışmalar var mıdır? Varsa bu çalışmaların detayları nelerdir?” (ANKA)