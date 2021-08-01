CHP'li Ömer Fethi Gürer: Tarımda kimyasal gübre kullanımı 10 yılda 5 milyon ton arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin tarımdaki değişimine dair açıklamalarda bulundu. Gürer, kimyasal gübre kullanımının 10 yılda yaklaşık 5 milyon ton arttığını söyledi.

CHP'li Gürer, Türkiye'de her geçen yıl organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı, üretim yapılan alan ve üretilen ürün miktarının hızla düştüğünü iddia etti.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Gürer, “Organik bitkisel üretimde sürekli gündem yaratılmasına rağmen yıllara baktığımızda organik tarım yapan çiftçi sayısında önemli ölçüde düşme görülmektedir. Çiftçi kayıt sisteminde 2 milyon çiftçi bulunmasına karşın, sadece 52 bin çiftçinin organik tarım yapması ve bir önceki yıla göre organik tarım yapan çiftçi sayısının azalması bu bağlamda yapılması gereken çalışmalarda iktidarın beceriksizliğini göstermektedir” dedi.

14 milyon kimyasal gübre

Kimyasal gübre (azotlu, potaslı, fosforlu) kullanımının da her geçen yıl ciddi oranlarda arttığını belirten Gürer, “2010'da 9 milyon 952 bin 752 ton kimyasal gübre kullanılırken bu rakam 2015'te 10 milyon 777 bin 779 tona, 2020 yılında ise tarihin en yüksek seviyesine çıkarak 14 milyon 495 bin 815 tona yükselmiştir. Yani 10 yılda kimyasal gübre kullanımının yaklaşık 5 milyon ton artması, tarım alanları azalırken üzerine düşünülmesi gereken bir durumdur” diye konuştu.

"Gübre fiyatlarına yüzde 100 zam geldi"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıllık gübre zammını yüzde 45 olarak açıkladığına da dikkat çeken Gürer, “Bu fiyat neye göre hesaplandı? Hiç kullanılmayan ürünlerle mi belirlendi? 2020 Ağustos ayında tonu 1.800 TL olan üre gübre 4 bin 200 TL'ye çıktı. DAP 6 bin lirayı aştı. Gübre almış başını gidiyor, yüzde 100 zam geldi” dedi.