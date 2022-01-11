CHP'li Nazlıaka: TÜİK’e göre bile kadın pedlerine yüzde 51 oranında zam geldi; derhal yeni bir düzenleme yapılmalı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, regl ürünlerinin fiyatları ile ilgili, “Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bir çalışma yapabiliriz” açıklamasına yanıt vererek, "Tüm verileri makyajlayan TÜİK’e göre bile kadın pedlerine yüzde 51 oranında zam geldi. Bunlar temel ihtiyaçtır. Lüks tüketim değildir. " ifadelerini kullandı.

"Bunlar lüks tüketim değildir"

AKP’nin sanki 20 yıldır ülkeyi yönetmiyormuş daha dün iktidara gelmiş gibi ‘bir çalışma yapabiliriz’, ‘bu konuya bakabiliriz’ gibi cümlelerinden artık bıktık. Sürekli gelecek zamanla konuşuyorlar. Koruma altındaki bir çocuğu deşifre etmekten çekinmeyen ya da kadına yönelik şiddeti ‘Tolere edilebilir’ bulan Bakan Derya Yanık’tan başka türlü bir yanıt da beklemiyorduk zaten. Tüm verileri makyajlayan TÜİK’e göre bile kadın pedlerine yüzde 51 oranında zam geldi. Bunlar temel ihtiyaçtır. Lüks tüketim değildir. Bu yüzden çocuk bezleriyle ilgili olarak da kadın hijyen ürünleri ile ilgili olarak da derhal yeni bir düzenleme yapılmalı, KDV oranı indirilmeli ve fiyatlar revize edilmelidir.

"Ped ürünlerinin maliyeti aylık 170 TL'yi aşıyor"

TÜİK verilerine göre, 2020 Aralık ayında birim fiyatı 0,6692 TL olan hijyenik pedler, bir yılda yüzde 51 zamlandı. Zamlarla birlikte 2021 Aralık ayında hijyenik pedlerin birim fiyatı 1,0561 TL oldu. Fakat marketlerde hijyenik pedlerin birim fiyatı 2 TL'yi aşıyor. Günlük 4-5 hijyenik ürün kullanıldığı ve bilimsel olarak da 4-6 gün regl olduğu düşünüldüğünde aylık 55-60 TL ödeme yapmak gerekiyor. İki genç kızı olan bir anneyi düşündüğümüzde, aylık maliyet 170 TL’nin altında değil. Nüfusun yarıdan fazlasının asgari ücret ve altında bir gelirle geçinmek zorunda olduğu ülkemizde, kadınların regl ürünlerine erişimi çok sıkıntılıdır. Bu ürünler lüks tüketim değil, temel ihtiyaçtır. Son süreçte yaşanan zam yağmurundan bu ürünler de nasibini aldı. Ürün reyonlarına baktığınızda, içerisinde 28 tane ped olan ürünün 82 TL 80 kuruş olduğunu görebilirsiniz.

"Daha önce partimiz Meclis'e taşıdı"

Partimiz bu konuyu daha önce Meclis gündemine taşımıştı. Ped, tampon benzeri kadın hijyen ürünlerinde vergi oranının düşürülmesini talep ettik. Kadınların erkeklere oranlara daha düşük ve güvencesiz çalıştığı ülkemizde, hijyenik ürünlere erişimde yaşadığı bu sorun bir an önce çözülmelidir. Bu ürünlerin ‘temel ihtiyaç’ olduğu kabul ederek vergi oranları derhal indirilmelidir.”