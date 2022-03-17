CHP’li Murat Emir: Sayıştay raporlarına yeni sansür geliyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sayıştay bünyesinde çıkarılan genelge ile Sayıştay içinde yeni sansür uygulamasının ortaya konduğunu ifade etti.

İsmi çift maaşlı kamu yöneticileri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığındaki görevinin ardından Sayıştay Başkanlığı'na seçilen Metin Yener, tartışma yaratacak bir genelgeye imza attı. Yener, hazırladığı altı maddelik genelge ile “Raporlama süreci hakkında kamu idaresi üst yönetiminin bilgi sahibi olmasının sağlanması amacıyla” düzenlenen toplantıya katılabilmesinin önünü açtı. Genelgeyi ortaya çıkaran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Denetim raporlarının niteliği her geçen yıl biraz daha azalıyor. Rapor Denetleme Kurulunun raporları makasladığını biliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi şimdi en tepeden mi raporlara müdahale edilecek?” diye sordu.

Sayıştay raporlarına yine sansür mü geliyor?

Sayıştay Başkanı Metin Yener imzası ile denetçilere gönderilen genelgeye göre;

“Düzenlilik denetimleri sonucunda kamu idaresi üst yönetimiyle denetim raporuna alınması planlanan tespitlerin değerlendirilmesi ve raporlama süreci hakkında kamu idaresi üst yönetiminin bilgi sahibi olmasının sağlanması amacıyla denetim sonuçlarını değerlendirme toplantıları yapılacak.”

Başkan da toplantıya katılacak

Yine genelgeye göre denetim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıya başkan da katılacak;

“Değerlendirme toplantısı, kamu idareleri üst yönetimine grup başkanı tarafından toplantı tarihinden en az bir hafta önce bildirilecektir. Raporda konu edilmesi öngörülen tespitlere ilişkin özet bilgiler kamu idaresi üst yönetimine iletilecektir. Toplantıya grup başkanı, ekip başkanı ve grup başkanınca görevlendirilecek denetçiler katılacaktır. Başkanlık tarafından da toplantıya katılım sağlanabilecektir. Grup başkanları, katılımcı bilgileri ve toplantı tarihleri hakkında bölüm başkanına bilgi vereceklerdir.”

CHP’li Emir: Başkana denetçilere müdahale yetkisi

Evrensel’in haberine göre, denetim sürecinden sonra, Sayıştay’ın kanunu gereği Rapor Değerlendirme Kurulunun halihazırda zaten bulguları incelediğini hatırlatan CHP’li Emir, “Denetçilerin tespit ettiği usulsüzlükler zaten Rapor Değerlendirme Kurulu süzgecinden geçerek geliyor. Bu da yetmezmiş gibi denetlenen kamu idareleri ile yapılacak değerlendirme toplantısına Sayıştay Başkanının da katılabileceğini öğreniyoruz. Bu katılımın amacı nedir? Bu seviyede bir toplantıya Başkan niye katılsın? Başkana denetim raporlarına ve denetçilere dilediği müdahalede bulunma olanağı yaratılıyor" ifadelerini kullandı.