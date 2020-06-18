CHP'li Murat Emir: Resim ve Heykel Müzesi'nde yok olan 302 eserle ilgili devlet uyumuş!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Meclis gündemine getirdiği Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde 2006 yılından beri kayıp olduğu belirlenen 302 eser hakkında "Devlet de yargıda uyumuş" dedi.

Artı Tv'de Petek Türkmen'in sunduğu Haber Aktüel programına açıklamalarda bulunan Murat Emir, 2012'ye kadar eksikliklerin görülüp birkaç kere teftiş kurullarının oluşturulduğunu, ama bir ilerleme olmadığını söyledi.

Emir, ''Nedense 2012'deki Kültür Bakanı İsmet Yılmaz ve sonrasında gelen bakanlar bu konu üzerine gitmemişler. Oradaki eserlerin bir kısmının İstanbul'da karaborsada satılırken ele geçirildiği biliniyor. Bundan dolayı bir soruşturma sonucunda idari yargı kararı dolayısıyla görevden alınmış biri söz konusu değil. Yani devlet mekanizması ve yargı tamamen uyumuş. 3-4 yıldır belli aralıklarla bu konuyu gündeme getiriyoruz, soruyoruz. Resmi kanaldan sorduğumuz sorulara cevap vermiş gibi yapıyorlar ama cevap vermiyorlar. Hatta konuşmamda da var, eserleri demirbaş numaralarıyla sorduk. Muhtemelen eserlerin bir kısmı koleksiyoncularda, bir kısmı kara para ticaretine konu oldu. Bir kısmı belki yurtdışına kaçırıldı veya bir kısmı bir başka şekilde tekrar müzeye döndü'' dedi.

''Şüpheli bir ölüm söz konusu''

Açıklamasında şüpheli bir ölümden de bahseden Murat Emir şöyle devam etti:

''Bir iki soruşturma oluyor ve o soruşturmada bazı müze görevlilerinin özellikle tadilat sırasında tarihi eseri kaçırırken veya tekrar yerine koymaya çalışırken yakalandıklarına dönük polis raporları var. Ve o sırada ilgililerden birisinin bir yıl sonra intihar ettiği polis raporlarıyla sabit. Ama bu intiharın dahi şüpheli bir ölüm olabileceği konusu da söz konusu doğrusu.''

''Teftiş kurulları 2 yılda 20 saat çalışmışlar''

2009'dan sonra oluşturulan teftiş kurullarının göstermelik çalıştığını söyleyen CHP'li vekil, ''Mesela 2 yıl çalışmışlar ama sadece 20 saat çalışmışlar. 20 saatte beş bin küsur parça eserin olduğu bir müzenin, bütün sanat eserlerinin her yönüyle incelenip araştırılması imkanlı bir şey değil. Bu çok uzun süre çalışmayı gerektiren bir durum. Dolayısıyla buradaki teftiş kurullarının göstermelik oluşturulduğunu anlamak zor değil. Zaten bu raporlar da işleme konmamış" şeklinde konuştu.

Sordukları sorularla aldıkları yanıtların bir ilişkisinin olmadığı belirten Murat Emir, ''Meclis'in denetim görevi vardır ve biz bu denetim görevimiz dolayısıyla soru soruyoruz. Ama bir milletvekilinin sorduğu soru önergesine kamu kurumunun böylesine hafife alır bir şekilde cevap vermesi asla kabul edilemez'' dedi.