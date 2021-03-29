CHP'li Murat Bakan'dan Soylu'ya: Özür dile ve istifa et

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, hırsızlıkla suçlandığı için yaşamına son veren polis memuru İsmail Zeybek hakkında Meclis'e soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede Bakan, Soylu'ya "Bir kere de çık, gerçekten gözlerin dola dola ‘ben bana emanet edilen polisi, jandarmayı koruyamadım özür dilerim’ de" diye seslenip istifaya çağırdı.

İzmir'de amirinin gözlüğünü çalmakla suçladığı ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu polis memuru İsmail Zeybek yaşamına son verdi. Zeybek'in intiharı, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından Meclis'e taşındı.

Olayla ilgili Meclis'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Soylu'ya “Türkiye’nin dört bir yanından her gün bir polisin, bir jandarmanın intihar ettiği haberini alıyorum. Farkında mısınız polis ve jandarma artık sadece toplumsal olaylarla değil, gün geçmeyen intiharları ile kamuoyunun gündeminde. Nedir bu insanları intihara sürükleyen sebep? Sayın Süleyman Soylu, bu polisleri bu jandarmaları intihara sürükleyen amir tahakkümüne sona vermek için neyi bekliyorsun? Sana emanet edilmiş vatan evlatları peş peşe canına kıyıyor. Çık bir şey söyle" diye seslendi.

Soylu'ya yönelik "Gazetecilerden sivil toplum örgütlerine, seçilmiş milletvekilinden meslek örgütlerine kadar herkese laf yetiştiriyorsun. Bir müptezelin peşine açıklama yapıyorsun." diyen Bakan, "Bir kere de çık polis teşkilatına jandarma komutanlığına bu vatan evlatlarının neden intihar ettiğinin hesabını sor. Bir kere de çık, Hasbi İpek’i intihar ettiren jandarmadaki mobbingle, İsmail Zeybek’i intihar ettiren polis teşkilatındaki amir tahakkümüyle mücadele ediyorum de. Bir kere de çık, gerçekten gözlerin dola dola ‘ben bana emanet edilen polisi, jandarmayı koruyamadım özür dilerim’ de. Ve hatta ‘dağda teröristle mücadele ederken vatan uğruna şehit olan değil, şehrin ortasında devletin binasında amir tahakkümüne dayanamayıp canına kıyan bu vatan evlatlarını hayattan koparanlardan hesap soramadım, soramıyorum’ de ve istifa et” ifadelerini kullandı.

Bakan, önergesinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

1 – Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı’nın 21 yıllık üyesi olan polis memuru İsmail Zeybek’in intihar etmesine ilişkin olayda, soruşturmanın da akıbeti açısından, sorumlu kişi hakkında hangi idari işlem uygulanmıştır? Soruşturmanın akıbeti nedir?

2 – Bakanlığınız, polis memurları üzerindeki amir tahakkümü ile mücadele konusunda ne zaman etkili ve somut bir mücadele yürütmeye başlayacaktır?