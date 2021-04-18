CHP'li Murat Bakan'dan hayvan hakları kanun teklifinin genel kurula indirilmemesine tepki

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun raporunu tamamlamasına rağmen bir türlü Hayvan Hakları Kanun teklifinin genel kurula indirilmediğini eleştirerek “Neyi bekliyorsunuz? Getirin yasayı oybirliğiyle geçirelim” dedi.

Tüm siyasi partilerin uzlaşısıyla çalışan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, raporunu tamamladı ve önerilerini açıkladı. AKP’nin çalışmalarını hızlandırdığı ve teklifin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine geleceği duyuruldu. Ancak teklif bir türlü Meclis’e sunulmadı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da yaptığı yazılı açıklama ile bir türlü çıkarılmayan Hayvan Hakları Kanunu’nu hatırlatarak, şunları belirtti:

“Hayvan Hakları Kanunu için kamuoyunda yüksek beklenti, tüm siyasi partilerde de uzlaşı var. AKP, bütçe görüşmelerinden sonra 2021’nin başında yasayı getireceklerini açıklamıştı. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ocak ayında ‘gündemin ilk sıralarında’ demiş, Özlem Zengin ise şubat başında ‘2 hafta içinde Meclis’e sunacağız’ açıklamasını yapıştı. Haftalar geçti, aylar geçti, Mayıs’a geldik, hala hareket yok. Havyana şiddet vakası ya da hak ihlali olayları gündeme gelince, yasa akıllarına geliyor. Toplumsal tepki dinsin diye çıkıp ‘ha getirdik ha getiriyoruz’ açıklaması yapıyorlar.

"Getirin oy birliğiyle geçirelim"

“Birkaç gün konuşuyoruz, sonra gündemden düşüyor. Ne olması gerekiyor bu yasayı çıkarmamız için? Tüm partiler mutabık, getirseler bir günde oybirliğiyle Meclis’ten geçireceğiz. Hem toplumdaki beklentiyi karşılamış hem hayvanları koruma altına almış olacağız hem de yıllardır bir türlü yapılamayanı 27. dönem milletvekilleri olarak hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Meclis’te acil bir gündem de yok. Neyi bekliyorsunuz? Getirin yasayı oybirliğiyle geçirelim.”