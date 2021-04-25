CHP'li Murat Bakan'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na önerge: "İzmir’in hava kirliliği 5 yıldır ölçülmüyor"

Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı’na İzmir’in havasını sordu.

CHP'li Bakan, 81 ilin hava kirliliğinin anlık olarak verilerine ulaşılabildiğini, ancak 2016 Haziran döneminden bu yana İzmir’de termik santralin ve özellikle ağır sanayinin yoğun olduğu Aliağa, Menemen, Yeni Foça ve Bozköy bölgelerindeki Hava Kalitesi İzleme İstasyonları’nın verilerinin paylaşılmadığını söyledi. Bakan, havaizleme.gov.tr isimli hava kalitesinin anlık olarak takip edilebildiği sitede bu bölgelerin yer almadığını, İzmir'den sadece Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak-Alsancak, Konak-Güzelyalı, Buca-Şirinyer ve Seferihisar ilçelerinin yer aldığını ifade etti.

CHP'li Murat Bakan, konuyu 2019 yılının eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sorduğunda, internet sayfasına veri aktarımını sağlayacak cihaz ve yazılımın alım sürecinin devam ettiği, yazılımın temin edilmesinin ardından tüm verilerin anlık takip edilebileceği yanıtını aldı.

Aradan geçen zamana rağmen hiçbir gelişme olmayınca CHP’li Murat Bakan, konuyu tekrar gündeme getirdi ve Bakan Kurum’a bir kez daha İzmir’in havasını sordu.

"Temiz hava, tüm canlılar için, haktır"

CHP’li Bakan, “Sanayinin ve dolayısıyla kirliliğin çok yoğun olduğu bölgede 5 yıldır hava ölçümü yapılmıyor. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Büyükşehir Belediyemiz meslek odalarıyla birlikte bu bölgede hava kirliliğiyle ilgili bazı çalışmalar yürütüyor. Bakanlığın da bir an önce üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hem çevre hem halk sağlığı açısından gereken hassasiyet artık gösterilmeli. Önce ölçümlerle durum tespiti yapılmalı ve elde edilen veriler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı. Ardından meslek odalarıyla, yerel yönetimlerle ve bilim insanlarıyla değerlendirmeler yapılarak alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar belirlenmeli. Çünkü her şeyden önce yaşamak için nefes alabilmeliyiz. Ve temiz hava, tüm canlılar için, haktır. Bu hakkı korumak, kollamak zorundayız” diye konuştu.

CHP’li Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şunları sordu:

1 – Yazılı soru önergeme Kasım 2019’da verdiğiniz yanıtta, Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında ölçülen değerlerin, ‘havaizleme.gov.tr’ adresine veri aktarımı cihazı ve yönetim yazılımı hizmet alımı işi yürütülmekte olduğunu ifade etmiş, yazılımın temin edilmesinin ardından tüm veriler ilgili internet adresinden anlık olarak takip edilebileceğini belirtmiştiniz. Söz konusu hizmet alımı işi tamamlanmadı mı? Tamamlanmadıysa bunun sebebi nedir? Tamamlanması için işletilen sürecin detayları ve akıbeti nedir?

2 – Bahsedilen hizmet alımı gerçekleştiyse, biz neden 2016 Haziran döneminden beri Aliağa, Menemen, Yeni Foça ve Bozköy bölgelerindeki hava ölçüm istasyonlarının verilerine hala ulaşamamaktayız? Verilerin kamuoyuyla paylaşılmama sebebi nedir?

3 – Bakanlığınız; Aliağa, Menemen, Yeni Foça ve Bozköy’ün, 2016 Haziran döneminden itibaren 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarına ait hava kalitesi verilerini ne zaman paylaşacaktır?

4 – 27/09/2019 tarihli 7/19217 esas numaralı yazılı soru önergemde sorduğum “İzmir’deki 9 istasyonun içerisinde Aliağa, Menemen, Yeni Foça ve Bozköy bölgelerindeki istasyonlar yer almamaktadır. Bunun sebebi nedir?” sorusuna verdiğiniz 11/11/2019 tarihli yanıtta, “İzmir ilinde (Ege Bölgesi modülü altında) hali hazırda ulusal ağa bağlı 9 adet istasyon bulunmaktadır. Ege Temiz Hava Merkezi kapsamında kurulan 14 adet istasyon da yazılımı tamamlandıktan sonra ulusal ağa bağlanacaktır” denilmiştir. Söz konusu 14 istasyonun yazılımı tamamlanmış ve ulusal ağa bağlanmış mıdır? Bağlanmadıysa bunun sebebi nedir? Bahsedilen istasyonların yazılımının tamamlanarak ulusal ağa bağlanması için yürütülen sürecin detayları nedir? Ne zaman istasyonların yazılım tamamlanacak ve ulusal ağa bağlanacaktır?