CHP'li Muharrem Erkek Koronavirüs'e yakalandı

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Erkek, Twitter hesabından Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Erkek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün çektirdiğim tomografi sonucunda Covid-19 pozitif çıkmıştır. Tedavim başlamıştır. Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."