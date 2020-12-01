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CHP'li Muharrem Erkek Koronavirüs'e yakalandı

"Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim"

01 Aralık 2020 18:00

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Erkek, Twitter hesabından Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Erkek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çektirdiğim tomografi sonucunda Covid-19 pozitif çıkmıştır. Tedavim başlamıştır. Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."

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