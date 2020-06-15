CHP'li Mücahit Avcı'dan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal hakkında suç duyurusu

CHP’li Mücahit Avcı, CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik talimatlar verdiğini iddia eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avcı, Ünal'ın paylaştığı görsellerin montaj olduğunu belirtti.

Suç duyurusunda, "Belirtmek gerekir ki; şüphelinin atmış olduğu twit ekindeki görseller sahtedir, montajlanmıştır. Müvekkilime ait CHP.net sitesinde yer alan gerçek görselleri, yine dilekçemiz ekinde savcılığa sunmaktayız. Bilindiği üzere, chpnet sistemi, CHP'nin resmi olarak kullandığı ve geliştirdiği bir sistemdir. Bu sistemde yayınlanan veriler, bu verileri işleyenlerce doğru olarak kabul edilen bilgiler bütününden oluşmaktadır. Çağımız teknolojisinde artık fiziki evrak kullanılmadığından, sanal dünyada işlenen bu verilerin gerçekliği tartışılmamaktadır. Olayımızda da şüpheli şahıs, bu verilerin CHP'nin resmi sisteminde yayınlandığından hareketle müvekkilimi itham etmiş ve de hedef göstermiştir. Oysa yayınlanan görüntüler sahte olup, sahtecilik suçu oluşmuştur. Şüphelinin müvekkilime yönelik iddiası ile orantılı olarak sahtecilik suçundan yargılanması gerekmektedir. Her ne kadar belge terimi, yazılı olarak anlaşılsa da, kanunkoyucu bu hususu net bir şekilde tanımlamamış, uygulamanın önünü açık bırakmıştır. Nitekim kullanmış olduğumuz UYAP sistemi ve benzeri birçok sistemde artık evraklar elektronik olarak imzalanmakta olup, belge hüviyetini havidirler. Olayımızda da böyle bir durum var olup, şüphelinin iddiası gerçek olsaydı müvekkilim nasıl sorumlu tutulacak idiyse, sahteliğinden de şüphelinin aynı oranda sorumlu tutulması gerekmektedir. Sonuç olarak hukuki değerlendirme Sayın Savcılığınızın takdirinde olup, özel belgede sahtecilik suçundan dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dosyaya montaj olduğu belirtilen iki ek koyuldu: