CHP'li milletvekillerinden İzmir Valiliği'ne Menemen başvurusu

CHP İzmir Milletvekillerinden oluşan bir heyet, Menemen Belediye başkanvekilliği seçimi ile ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu. Menemen'deki başkanvekilliği seçimi sürecinde yaşananlarla ilgili idare hukuku profesörlerinden aldıkları mütalaaları Vali Köşger'e teslim eden CHP heyeti, kuranın tekrarlanmaması ve kesin dava sonucun beklenmesi talebinde bulundu.



Menemen'de 7 Ocak Perşembe gününe ertelenen başkanvekilliği kurası öncesi CHP'den yeni hamle geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte toplantı yapan CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan, Mahir Polat, Atila Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, Bedri Serter ve Özcan Purçu daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Vekillerden oluşan CHP heyetinin Vali Köşger'e idare hukuku profesörlerinden alınan mütalaaları teslim ederek kuranın tekrarlanmaması ve dava sonucunun beklenmesi için talepte bulunduğu öğrenildi.Vali Köşger'e verilen mütalalarda hukuk profesörlerinin, "Seçimin kura yöntemine ilişkin şekil ve usul sakatlığının esasa etki etmediği, AKP adayı Aydın Pehlivan'ın seçime ilişkin karşı oy kullanmamış olmasının menfaat ihlali koşulunu yerine getirmediği ve Danıştay'ın yerleşmiş içtihatları göz önünde bulundurulduğunda İdare Mahkemesi'nin davanın reddine karar vermesi gerektiği" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.



İzmir 2. İdare Mahkemesi, AKP adayı Aydın Pehlivan'ın başvurusu sonrası CHP'li Deniz Karakurt'un başkanvekili seçildiği kurayı iptal etmişti. CHP kura ile ilgili alınan yürütmeyi durdurma kararına itiraz ederken, İzmir Valiliği mahkemenin esasa ilişkin kararı belli olmadan Menemen Belediyesi'ne 4 Ocak'ta kura seçiminin tekrarlanması için resmi yazı gönderdi. CHP'li Menemen Belediye meclis üyeleri de 4 Ocak'ta belediye başkanvekili kura seçimi maddesiyle toplanacak meclis toplantısına katılmamıştı. Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 7 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye ertelenmişti. (ANKA)