CHP’li meclis üyesinden homofobik ifadeler: LGBTİ bir tercih değil, hastalıktır; bu insanları ıslah etme yoluna gitmeliyiz

Küçükçekmece Belediyesi ile Kadınlarla Danışma Vakfı (KADAV) arasında imzalanan protokol, Meclis toplantısında LGBTİ tartışmalarına neden oldu.

Protokolün oylanması sırasında AKP'li üyeler, protokole tepki gösterirken, konu üzerinde söz alan CHP Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Ekrem Kaya, LGBTİ bireyler hakkında homofobik ifadeler kullandı.

‘Bir hastalıktır’

Kaya meclis toplantısında şunları söyledi: "Buradaki meclis üyesi arkadaşlarımızın LGBTİ’yi öcü gibi görmesini hoş karşılamıyorum. LGBTİ bir tercih değil, bir hastalıktır. Allah göstermesin hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Hepimizin ailesinden böyle şeyler olabilir. Bu insanları toplumun dışına itmek, öcü gibi göstermeyi doğru bulmuyorum. Bu insanları ıslah etme yoluna gitmeliyiz. Kaldı ki, müşterisi olmayan bir dükkân çalışmaz. Bu insanların müşterisi de Türk toplumudur. Bunu normal gördüğüm, hoş karşıladığım için söylemiyorum. Bizim görevimiz, bu insanları ıslah etmektir. Bu insanları toplumun dışına atmak değildir."

Protokol oy çokluğu ile meclisten geçerken, AKP Küçükçekmece Meclis Üyesi Beran Yetişir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP grubu, eşcinsel LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel veya Travesti) Hakları savunucusu KADAV Vakfı ile arasında protokol İmzalandı. Her şey çok güzel mi oluyor?" ifadelerini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut sosyal medyada şunları yazdı: "Yerel seçiminin aynı zamanda bir zihniyet seçimi olduğunu, AK Parti olmazsa meydanlarımızda Noel festivali yaparlar, eşcinsel festivali yaparlar demedik mi? Bugün Küçükçekmece Belediyesi ile eşcinsel hakları savunucusu KADAV Vakfı arasında protokol imzalandı. Nasıl güzel oluyor mu? Basit bir yetimlere bağış kumbarasının bilgi evlerinde kullanılmasına tahammül göstermeyen belediye, eşcinsel, homoseksüellik sapık misyonuna destek sağlayan KADAV Vakfı’na gösterilen bu müsemma ve iş birliği protokolü kabul edilebilir bir anlayış değildir."